Nhất 3 con giáp này, cuối năm 2022 giàu "số dách": mở mắt toàn thấy hỷ sự, nhắm mắt nhẩm đếm tiền tỷ, phúc lộc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 14:35

Vào cuối năm nay, những con giáp này vượng vận giàu sang phú quý, tài lộc hanh thông vô cùng, cơ hội làm giàu bát ngát.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

Vào cuối năm 2022, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Nhất 3 con giáp này, cuối năm 2022 giàu 'số dách': mở mắt toàn thấy hỷ sự, nhắm mắt nhẩm đếm tiền tỷ, phúc lộc khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

Con số may mắn : 10, 17

Màu sắc may mắn : vàng, nâu

Tuổi Mão

Vào cuối năm nay, vận mệnh của người tuổi Mão rất tốt. Về tài lộc, kiếm tiền không còn là điều gì khó khăn với người tuổi Mão. Vốn trời sinh họ thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng.

Họ không phải là người luôn dành sự tập trung cho công việc nhưng một khi đã quyết tâm, tuổi Mão sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Khoảng thời gian tới vượng cát tinh, người tuổi Mão sẽ càng gặp nhiều may mắn, hứa hẹn thu nhập gia tăng khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Nhất 3 con giáp này, cuối năm 2022 giàu 'số dách': mở mắt toàn thấy hỷ sự, nhắm mắt nhẩm đếm tiền tỷ, phúc lộc khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về công việc, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với những chú Mèo. Theo tử vi, con giáp này có thể được mở ra những cơ hội quen biết tốt trong công việc, giúp ích cho sau này. Nhìn chung, tuổi Mão không nên bỏ phí khoảng thời gian tuyệt vời này.

Con số may mắn : 8, 99

Màu sắc may mắn : đỏ, cam

Tuổi Dậu

Vào cuối năm nay con giáp may mắn ngút ngàn phải kể đến tuổi Dậu, bởi họ có vận trình hanh thông tựa gấm hoa giúp tinh thần phấn chấn, làm gì cũng năng nổ nhiệt tình hơn.  

Đặc biệt hơn cả, con giáp này có niềm đam mê và thực sự nghiêm túc với công việc hiện tại mà xác định cho mình được lộ trình làm việc, mục tiêu phấn đấu rõ ràng tạo niềm hứng khởi giúp bản thân có thêm động lực để cố gắng hết mình.

Nhất 3 con giáp này, cuối năm 2022 giàu 'số dách': mở mắt toàn thấy hỷ sự, nhắm mắt nhẩm đếm tiền tỷ, phúc lộc khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hiệu suất công việc của con giáp này khá tốt, được cấp trên và đồng nghiệp công nhận lại càng tạo cho mình chỗ đứng vững chắc nơi làm việc. Dự báo bản mệnh được quý nhân giúp đỡ, gánh vác một phần khó khăn. 

Vận trình tình duyên cũng vô cùng hanh thông, đôi lứa có khoảng thời gian cuối tuần yêu thương, một cuộc hẹn hò kết nối tình cảm ở một nơi đặc biệt khiến hai bạn thấu cảm cho nhau. 

Con số may mắn : 5, 16

Màu sắc may mắn : xanh lá, hồng

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào 19h tối 12/10 âm lịch, ơn trên bảo bọc, những con giáp sau làm ăn thêm phần thăng hoa, kiếm tiền dễ dàng lại mau sang giàu.

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