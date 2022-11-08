Đúng ngày mai, Thứ Tư (9/11): 3 tuổi vận hạn "xích chân", nghèo vẫn hoàn nghèo, tài lộc bay biến, khổ tâm vì tiền, đầu tư sai cách dễ nợ chồng chất

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 21:15

Vào ngày mai 9/11, những con giáp này dễ gặp vận xui, tài lộc hao tổn nhiều phần, kinh doanh làm ăn cần đề cao cẩn trọng kẻo bị lừa gạt mất trắng.

Tuổi Tý

Đúng ngày mai, Thứ Tư (9/11): 3 tuổi vận hạn 'xích chân', nghèo vẫn hoàn nghèo, tài lộc bay biến, khổ tâm vì tiền, đầu tư sai cách dễ nợ chồng chất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi của 12 con giáp vận hạn đầu tiên con giáp tuổi Tý cần đề phòng đó chính là tình hình sức khỏe do bạn dễ bị mắc các bệnh liên quan đến thời tiết như ho khan, khô da hay dị ứng… Vì thế việc bạn cần bổ sung nhiều nước cho cơ thể.

Nếu có thể, bạn nên sử dụng thêm các sản phẩm có tính chất cấp ẩm cho da, ngoài ra bạn nên tránh làm việc quá sức mà hãy cho bản thân thêm thời gian nghỉ ngơi phù hợp.

Tuổi Ngọ

Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên giữa tuổi Ngọ và nửa kia xuất hiện nhiều vấn đề khúc mắc khó giải quyết. Có lẽ sẽ rất khó để hai người luôn đồng quan điểm trong mọi trường hợp, quan trọng là cách hai bạn lựa chọn để cư xử với người kia.

Đúng ngày mai, Thứ Tư (9/11): 3 tuổi vận hạn 'xích chân', nghèo vẫn hoàn nghèo, tài lộc bay biến, khổ tâm vì tiền, đầu tư sai cách dễ nợ chồng chất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Muốn gìn giữ hạnh phúc, cả bạn và người ấy đều cần biết tôn trọng những điểm khác biệt của nhau, đừng vì điều đó mà sứt mẻ tình cảm giữa hai người. Yêu nhau, đến với nhau đã không dễ, đừng chỉ vì cái tôi và sự nóng nảy nhất thời khiến hạnh phúc đổ bể.

Thương Quan cũng khiến các kế hoạch dự tính trong công việc của Ngọ bị trì hoãn. Bạn không nên để tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình. Hãy phân rõ việc công và tư kẻo gây ra sai sót sẽ rất hoài phí những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn.

Tuổi Dậu

Vào ngày mai 9/11, Tương Phá cho thấy cách cư xử của người tuổi Dậu đang khiến cho các mối quan hệ bị ảnh hưởng. Bạn tỏ ra chủ quan, không muốn lắng nghe lời khuyên của người khác, cho rằng người khác đang cản bước chân mình.

Đúng ngày mai, Thứ Tư (9/11): 3 tuổi vận hạn 'xích chân', nghèo vẫn hoàn nghèo, tài lộc bay biến, khổ tâm vì tiền, đầu tư sai cách dễ nợ chồng chất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thái độ kiêu ngạo khiến bạn không nhìn nhận được rõ sự thực trước mắt. Bạn sẽ cố gắng chạy theo những đích đến không thực sự phù hợp, cuối cùng mới hối hận vì những gì đã làm. Tốt nhất, hãy tỉnh ngộ ngay từ bây giờ và thay đổi ngay lập tức.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày thứ 4 con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông Nam.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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