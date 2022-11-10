Thầy tử vi báo tin mừng: 3 con giáp ghi danh sổ vàng, THẦN TÀI phù trợ, nửa cuối tháng 11 giàu có đổi đời, làm 1 lời 100, tiền vàng ngập két, tài lộc hanh thông

Vào nửa cuối tháng 11 cũng là một lúc cát tường, như ý đối với người tuổi Mùi. Bạn dễ xây dựng các mối quan hệ xã giao với bạn bè, đồng nghiệp và nhanh hòa nhập với môi trường mới. Với người làm lãnh đạo, bạn được cấp dưới tin tưởng, các quyết sách được mọi người ủng hộ.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ tìm ra hướng đi mới cho bản thân hoặc cả tập thể. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có thể sẽ gặp va vấp. Nhưng bạn cũng đừng vì thế mà lo lắng, nản lòng bởi mọi chuyện sẽ vào guồng rất nhanh.

Người tuổi Mùi sẽ gặp rất nhiều may mắn về tài lộc trong năm sau. Nếu làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên sẽ được thưởng nóng, tăng lương, thăng chức.

Về chuyện tình cảm, người tuổi Mùi hãy chăm gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp bởi đây là dịp bạn có thể gặp được đối tượng phù hợp. Còn những người có đôi có cặp thì nửa cuối tháng 11 mối quan hệ sẽ cân bằng. Các bạn biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau nên ít khi tranh cãi, hiểu lầm.

Tuổi Mão

Tử vi vào nửa cuối tháng 11 dương lịch cho thấy người tuổi Mão khá may mắn cả trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.Tuổi NgọNgười tuổi Ngọ làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh trong tuần này vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh cả.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tính tình hiền lành, khiêm tốn và cẩn trọng. Họ có kinh tế vững vàng, giỏi xoay xở, quản lý tiền bạc tốt nên người tuổi này gặp nhiều may mắn vào nửa cuối tháng 11.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên sự nghiệp của họ dần khởi sắc, mọi điều tốt lành đến cửa. Những dự định, kế hoạch của họ được triển khai. Người làm kinh doanh gặp gỡ thêm nhiều đối tác, có quý nhân giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, vận đào hoa sẽ ngập tràn trong vài tháng tới. Dậu nên trau dồi thói quen làm việc và nghỉ ngơi thật tốt. Sự kiên nhẫn và kiên trì của Dậu sớm muộn gì cũng được đền đáp. Tương lai Dậu sẽ có cuộc sống sung túc.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.