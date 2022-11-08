Bồ Tát che chở: 3 con giáp tiến thân làm giàu, thu tiền gom bạc, tài lộc bủa vây, tình duyên phơi phới trong 2 ngày tới (9/11, 10/11)

Con giáp này cũng biết cách sử dụng các mối liên hệ cá nhân để tạo dựng thanh thế, nguồn lực cho mình. Đây cũng chính là chìa khóa thành công của họ.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn không bao giờ sợ bất cứ áp lực nào. Họ không phải là người hoàn hảo nhưng dũng cảm, dám đương đầu với mọi thử thách, dám dấn thân trước những cái mới lạ, chưa từng có ai khai phá.

Tính cách của người tuổi Thìn cũng rất đáng tin cậy. Họ sẽ không dễ dàng bị đánh bại bởi những áp lực trong cuộc cạnh tranh khốc liệt để đi đến thành công.

Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, con giáp này cũng giữ được thái độ kiên định, tinh thần lạc quan, nhờ đó làm việc hiệu quả, triển vọng phát triển cũng tốt hơn.

Những người này có thể đạt được bước tiến lớn vào 2 ngày 9/11 và 10/11, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn được cải thiện đáng kế, gia đình liên tục có chuyện vui.

Vào 2 ngày 9/11 và 10/11, người tuổi Thìn là người thắng, có thể tự tay thu hoạch một cuộc sống hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi chính là con giáp vô cùng hiền hậu, thích sống an nhàn, vui vẻ và thân thiện với người xung quanh. Nhưng người tuổi Hợi khi họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Trong thời gian trước đây bạn đã chịu nhiều thiệt thòi thì sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, nên vào 2 ngày 9/11 và 10/11 chính là thời điểm để người tuổi Hợi có thể gặt hái trái ngọt hơn người. Đây chính là cơ hội thăng tiến, kiếm nhiều tài lộc đã đến, cú lội ngược dòng này sẽ đưa bạn trở thành tỷ phú khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Tử vi 2 ngày 9/11 và 10/11, sự chủ động của những người tuổi Tuất sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Tuất sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên về tình duyên cần hết sức cẩn trọng có kẻ tiểu nhân vào phá rối tình cảm gia đình, nên hết sức cẩn trọng với những người gần gũi với bạn.

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