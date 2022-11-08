Bồ Tát che chở: 3 con giáp tiến thân làm giàu, thu tiền gom bạc, tài lộc bủa vây, tình duyên phơi phới trong 2 ngày tới (9/11, 10/11)

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 23:50

Vào 2 ngày 9/11 và 10/11, những con giáp này được Thần theo phù trợ, làm gì cũng gặp may mắn, phúc lộc gia tăng làm giàu không khó.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn không bao giờ sợ bất cứ áp lực nào. Họ không phải là người hoàn hảo nhưng dũng cảm, dám đương đầu với mọi thử thách, dám dấn thân trước những cái mới lạ, chưa từng có ai khai phá.

Con giáp này cũng biết cách sử dụng các mối liên hệ cá nhân để tạo dựng thanh thế, nguồn lực cho mình. Đây cũng chính là chìa khóa thành công của họ. 

Bồ Tát che chở: 3 con giáp tiến thân làm giàu, thu tiền gom bạc, tài lộc bủa vây, tình duyên phơi phới trong 2 ngày tới (9/11, 10/11) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tính cách của người tuổi Thìn cũng rất đáng tin cậy. Họ sẽ không dễ dàng bị đánh bại bởi những áp lực trong cuộc cạnh tranh khốc liệt để đi đến thành công.

Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, con giáp này cũng giữ được thái độ kiên định, tinh thần lạc quan, nhờ đó làm việc hiệu quả, triển vọng phát triển cũng tốt hơn.

Những người này có thể đạt được bước tiến lớn vào 2 ngày 9/11 và 10/11, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn được cải thiện đáng kế, gia đình liên tục có chuyện vui.

Vào 2 ngày 9/11 và 10/11, người tuổi Thìn là người thắng, có thể tự tay thu hoạch một cuộc sống hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Bồ Tát che chở: 3 con giáp tiến thân làm giàu, thu tiền gom bạc, tài lộc bủa vây, tình duyên phơi phới trong 2 ngày tới (9/11, 10/11) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi chính là con giáp vô cùng hiền hậu, thích sống an nhàn, vui vẻ và thân thiện với người xung quanh. Nhưng người tuổi Hợi khi họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Trong thời gian trước đây bạn đã chịu nhiều thiệt thòi thì sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, nên vào 2 ngày 9/11 và 10/11 chính là thời điểm để người tuổi Hợi có thể gặt hái trái ngọt hơn người. Đây chính là cơ hội thăng tiến, kiếm nhiều tài lộc đã đến, cú lội ngược dòng này sẽ đưa bạn trở thành tỷ phú khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Tử vi 2 ngày 9/11 và 10/11, sự chủ động của những người tuổi Tuất sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Tuất sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Bồ Tát che chở: 3 con giáp tiến thân làm giàu, thu tiền gom bạc, tài lộc bủa vây, tình duyên phơi phới trong 2 ngày tới (9/11, 10/11) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều. 

Tuy nhiên về tình duyên cần hết sức cẩn trọng có kẻ tiểu nhân vào phá rối tình cảm gia đình, nên hết sức cẩn trọng với những người gần gũi với bạn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước vào Rằm tháng 10 âm lịch: 3 tuổi lộc đỏ như son, hưởng trọn Tam hỷ, Hỷ Tài - Hỷ Sự - Hỷ Duyên, tiền về chất núi

Bước vào Rằm tháng 10 âm lịch: 3 tuổi lộc đỏ như son, hưởng trọn Tam hỷ, Hỷ Tài - Hỷ Sự - Hỷ Duyên, tiền về chất núi

Vào Rằm tháng 10 âm lịch, những con giáp này thêm nhiều niềm vui, không cần làm nhiều vẫn giàu sang vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 9/11/2022 tử vi ngày mai 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 39 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy