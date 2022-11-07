Bước vào Rằm tháng 10 âm lịch: 3 tuổi lộc đỏ như son, hưởng trọn Tam hỷ, Hỷ Tài - Hỷ Sự - Hỷ Duyên, tiền về chất núi

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 15:35

Vào Rằm tháng 10 âm lịch, những con giáp này thêm nhiều niềm vui, không cần làm nhiều vẫn giàu sang vô cùng.

Tuổi Sửu

Vào Rằm tháng 10 âm lịch, tuổi Sửu có nhiều tin vui tài lộc khi được Thiên Tài che chở. Việc hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, nguồn thu ngày càng lớn đủ để bản mệnh chi tiêu cho các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày cũng như tiết kiệm được một khoản kha khá cho những tình huống cấp bách về sau.

Bước vào Rằm tháng 10 âm lịch: 3 tuổi lộc đỏ như son, hưởng trọn Tam hỷ, Hỷ Tài - Hỷ Sự - Hỷ Duyên, tiền về chất núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cơ hội sẵn có nhưng nếu bạn không quyết đoán thì chẳng thu được gì. Thời cơ này không dễ mà có nên con giáp này phải nhanh tay nắm bắt mới thành công, đừng nhút nhát, sợ thất bại nếu không bản mệnh sẽ khó có được thứ mình muốn.

Thổ khí vượng cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của những chú Trâu. Bạn có thể bị những cơn đau nửa đầu hành hạ dẫn đến chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng. Hãy thử điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt trước khi tìm đến các chuyên gia y tế nhé.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân hậu và tốt bụng. Họ đối xử tốt với mọi người nên được nhiều người yêu mến.

Con giáp tuổi này khá dễ tính, không câu nệ tiểu tiết cũng không hay toan tính thiệt hơn. Đó là lý do khiến con giáp này đôi khi sẽ phải chịu thiệt thòi trong các mối quan hệ

Vào Rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Họ được đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên trọng dụng.

Bước vào Rằm tháng 10 âm lịch: 3 tuổi lộc đỏ như son, hưởng trọn Tam hỷ, Hỷ Tài - Hỷ Sự - Hỷ Duyên, tiền về chất núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này kiên trì, đam mê trong công việc nên sẽ sớm thu được quả ngọt. Những người làm trồng trọt chăn nuôi thì mùa vụ tươi tốt, nông sản bán được mùa, được giá.

Con giáp này thừa thắng xông lên, đạt được thêm những thành quả. Tuy sự nghiệp có nhiều điểm sáng nhưng trong thời gian tới, sức khỏe của người tuổi Hợi không được tốt, cần đề phòng bệnh cũ tái phát.

Một số người vì quá căng thẳng trong công việc nên tinh thần không được thoải mái. Họ cần thường xuyên tập thể dục, nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì quá tham công tiếc việc.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tính cách linh hoạt, dễ thích nghi với các hoàn cảnh sống và làm việc khác nhau. Họ rất chăm chỉ, chịu khó, không ngại thử thách trong cuộc sống. Tuổi Mùi còn thẳng thắn, bộc trực, luôn hết mình vì công việc.

Bước vào Rằm tháng 10 âm lịch: 3 tuổi lộc đỏ như son, hưởng trọn Tam hỷ, Hỷ Tài - Hỷ Sự - Hỷ Duyên, tiền về chất núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, vào Rằm tháng 10 âm lịch, tài lộc của con giáp này sẽ vượng phát. Người làm ăn kinh doanh vận đỏ như son, có nhiều cơ hội tìm đến tận cửa. Tuổi Mùi còn có sức khỏe dồi dào, có đủ sức khỏe để cống hiến cho công việc. Nhờ đó, thu nhập của tuổi mùi tăng thêm đáng kể.

Không những thế, chuyện tình cảm, gia đình của tuổi Mùi cũng diễn ra êm đẹp, hành phúc. Những cặp vợ chồng son được dự báo sẽ sớm có tin vui, gia đình tràn ngập tiếng cười.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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