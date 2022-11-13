Từ 12h ngày 13/11/2022: 3 tuổi đón lộc linh đình, làm chơi ăn thiệt, tiền tỷ bỏ túi, may mắn ngập tràn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc đọ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Từ 12h trưa 13/11, con giáp tuổi Dậu rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Trong thời gian tới, tuổi Dậu có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Tuổi Dậu cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng là một trong những con giáp phát tài từ 12h trưa 13/11. Theo tử vi 12 con giáp, được Thần Tài rót lộc tuổi Mùi làm ăn phát đạt, có cơ hội gặp được quý nhân nâng bước, đạt được bước tiến đột phá trong sự nghiệp.

Bản mệnh Mùi vốn giàu năng lực, nhanh nhạy ứng biến chính vì thế mà hiệu quả công việc tăng nhanh chóng, cơ hội vàng ngọc mau chóng xuất hiện. Nếu nắm bắt được thời điểm này, bạn chắc chắn gặt hái được thành công đáng kể, tài lộc ùn ùn kéo về túi.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong ngày 13/11 được coi là ngày Thần Tài chạm cửa. Nếu bạn có kế hoạch khai trương cửa hàng hay mở rộng kinh doanh thì nên nhanh chóng tiến hành, nếu được thì nên xuất hành theo hướng Chính Nam để mọi việc thêm phần thuận lợi.

Tình duyên trong ngày này không thể không nhắc đến, đây là giai đoạn vượng nhân duyên nên nếu các cặp đôi có ý định về chung một nhà thì hãy tính toán và thưa chuyện với phụ huynh càng sớm càng tốt, họ sẽ tác thành cho hai bạn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đa phần có tính cách khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Con giáp này sống cởi mở, thẳng thắn, chân thành và có trách nhiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng từ 12h trưa 13/11, tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của con giáp này có khởi sắc. Người làm công ăn lương được quý nhân phù trợ, đón nhận thêm nhiều cơ thể thể hiện tài năng.

Người chưa có công việc cũng có thể tìm được lĩnh vực phù hợp. Người làm ăn kinh doanh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lợi nhuận ngày một dồi dào.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.