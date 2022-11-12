Trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp cải vận làm giàu, tiền rót vào túi ầm ầm, đại lộc hanh thanh, vắt sạch may mắn trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 22:45

Tử vi cho thấy vào 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, những con giáp này như hổ mọc thêm cánh, tiền sinh ra tiền, làm gì cũng gặp may mắn.

Tuổi Tý

Là con giáp phát tài vào 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch nên người tuổi Tý khá may mắn, đặc biệt là vào khoảng thời gian đầu tuần do có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho những điều tốt đẹp đến với bản mệnh.

Với người làm ăn kinh doanh, đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc, bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Chắc hẳn khoản tiền bạn kiếm được sẽ khiến đối thủ phải ghen tị lắm đấy.

Trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp cải vận làm giàu, tiền rót vào túi ầm ầm, đại lộc hanh thanh, vắt sạch may mắn trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, năng lực cũng góp phần làm nên danh tiếng, bản mệnh có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu, ai mua hàng của bạn cũng muốn quay lại vào lần sau.

Với người làm công ăn lương, công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thành tích gặt hái được có thể giúp bạn nhận tiền thưởng nóng

Tuổi Thân

Đường tài lộc của người tuổi Thân rất vượng vào 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, cũng nhờ thế mà bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không cần lo lắng đến chuyện cháy túi.

Với người làm ăn kinh doanh, là con giáp giỏi đầu tư, bản mệnh làm đâu được đó, chuyện buôn bán vượng phát.

Các mối quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Nhiều khách hàng, đối tác mới cũng nghe đến danh tiếng của bạn và muốn cùng hợp tác, phát triển.

Trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp cải vận làm giàu, tiền rót vào túi ầm ầm, đại lộc hanh thanh, vắt sạch may mắn trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, mọi việc vẫn tiến triển đều đều. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao.

Khi được giao cho những nhiệm vụ trọng đại, con giáp phát tài tuần này nên nhanh chóng nắm bắt. Đây chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Nếu hoàn thành tốt, không những bạn được thưởng nóng mà còn có cơ hội được thăng chức, tăng lương, đảm bảo tương lai về lâu về dài.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp tiếp theo lọt top những con giáp may mắn vào 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch bởi theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ xây dựng được các mối quan hệu xã giao hài hòa, bạn vô tình được người thân quen giới thiệu cho cơ hội gặp gỡ, làm việc ở một môi trường tiềm năng. 

Từ đó mà phương diện sự nghiệp tuổi Tỵ tăng tiến nhanh chóng, cơ hội gặp quý nhân tăng cao, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh.

Hãy tin tưởng vào chính khả năng của mình, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ thì việc bạn trở thành một người lãnh đạo là rất có thể. 

Trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp cải vận làm giàu, tiền rót vào túi ầm ầm, đại lộc hanh thanh, vắt sạch may mắn trong thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm bền vững, với những người đã lập gia đình sẽ có một ngày quây quần bên nhau, bất ngờ xuất hiện một thành viên đi xa trở về là niềm vui lớn nhất với bạn hôm nay. 

Đối với những người độc thân dù chưa có dấu hiệu tiến đến mối quan hệ mới nhưng bạn cũng đã chịu mở lòng mình bắt chuyện, giao tiếp với người khác giới. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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