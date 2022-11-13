Bước sang đầu tuần mới 14/11: 3 tuổi được Cô thương ban lộc, trúng quả Trời cho, giàu sang đổi đời, tiền vàng ngập két

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 19:20

Tử vi cho thấy từ tuần mới đây, những con giáp này sẽ đón nhận niềm vui liên tiếp, có cơ hội đổi đời nhanh chóng nhờ Trời thương Phật độ.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp dự báo đường tài lộc của tuổi Tỵ bước sang đầu tuần mới 14/11 cực kì tốt bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá trong việc kinh doanh, buôn bán… thậm chí thu được cả lợi nhuận đến từ các công việc tay trái.

Người làm công ăn lương “đầu xuôi đuôi lọt”, tiền lương thưởng đến bất ngờ, rủng rỉnh cao hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Doanh nhân và thương gia mở rộng được thị trường, làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền.

Bước sang đầu tuần mới 14/11: 3 tuổi được Cô thương ban lộc, trúng quả Trời cho, giàu sang đổi đời, tiền vàng ngập két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ còn may mắn nhận được lộc từ Tổ Tiên, hoạch tài đến bất ngờ dễ dàng trúng thưởng, hay đạt được giải cao đối với những người tham gia các dự án nghiên cứu, học hành, thi cử.

Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân có khả năng tập trung cao độ và cháy hết mình trong thời điểm cuối tháng 10 này. Bạn làm việc có quy trình rõ ràng, kế hoạch đầu cuối chuẩn chỉnh nên dễ chiếm được lòng tin của lãnh đạo. Chính hiệu suất công việc mà bạn tạo ra sẽ mở ra cho bạn cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần. 

Bước sang đầu tuần mới 14/11 là thời điểm vượng nhất trong tháng của bản mệnh. Bạn nên tranh thủ thời điểm vàng này để bung tỏa sức lực cũng như năng lượng, sự sáng tạo vốn có của mình nhằm thiết lập bước tiến xa hơn. 

Bước sang đầu tuần mới 14/11: 3 tuổi được Cô thương ban lộc, trúng quả Trời cho, giàu sang đổi đời, tiền vàng ngập két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật may mắn khi cả Chính Tài và Thiên Tài chiếu rọi, hậu thuẫn, nâng bước bạn đi tạo ra những khoản thưởng hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này mà con giáp này hoàn toàn có thể thoải mái chi tiêu, chi trả cho những kế hoạch mua sắm bạn đề ra trước đó. 

Phương diện tình cảm cũng vượng vận đào hoa mà mở ra những bước tiến triển hoàn toàn mới, các cặp đôi hòa thuận, yêu thương gắn bó khăng khít. Với người độc thân sẽ nhanh chóng tìm được mảnh ghép còn lại của mình sau khoảng thời gian cô đơn, trông ngóng đợi chờ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy.

Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Bước sang đầu tuần mới 14/11: 3 tuổi được Cô thương ban lộc, trúng quả Trời cho, giàu sang đổi đời, tiền vàng ngập két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang đầu tuần mới 14/11, người tuổi Tuất sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà.

Không những đầu tuần tới mà trong thời gian vài tháng tới, công việc làm ăn của người tuổi này rất thuận lợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Chức mừng những con giáp may mắn này từ 12h trưa 13/11/2022 niềm vui nhân đôi, tài lộc rộn ràng.

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