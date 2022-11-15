3 tuổi mở cửa đón tin vui, Phật Bà ban phúc, giàu to trúng đậm, kinh doanh lãi lớn, phúc lộc thăng hoa nhất tháng 11 âm lịch tới

Người tuổi Mùi sẽ mở ra vận thế "Thực thần sinh tài", đại cát đại lợi, làm gì cũng được thông thuận, luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ, may mắn không gì sánh được.

Những thay đổi lớn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bản mệnh. Tài lộc của bạn có nhiều biến động có lợi, tuy nhiên bạn cần hết sức chú ý, đừng mải ngủ quên trên chiến thắng kẻo ảnh hưởng tới vận khí của bản thân về cả sau này. Các kế hoạch dồn dập xuất hiện nhưng đừng vội vã triển khai, hãy bình tĩnh phân tích thế cục, đủng đỉnh một chút biết đâu mang tới những thành quả bất ngờ. Về tiền bạc sẽ chẳng cần phải lo lắng quá nhiều, cơ hội phát tài cao hơn hẳn so với trước đây.

Tất cả khó khăn, bí bách còn tồn đọng đều được giải quyết nhẹ nhàng, ổn thỏa trong những ngày đầu năm. Bạn như được rũ bỏ gánh nặng trong người bấy lâu nay.

Thời gian này, hãy tiếp xúc nhiều hơn với khách hàng và không ngừng xúc tiến sự nghiệp, cố gắng hợp tác trong kinh doanh, có hi vọng đạt được ước mơ ấp ủ suốt bấy lâu.

Con đường thăng quan tiến chức cũng rộng mở để bạn cứ thế mà tiến lên. Nếu biết nắm bắt được cơ hội, con giáp nhất định sẽ có thể làm nên đột phá.

Hơn nữa, với bản tính tốt bụng, nhiệt tình của mình, bạn rất được lòng những người xung quanh, vì vậy sẽ nhận được không ít sự trợ giúp từ họ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, vào tháng 11 âm lịch , người tuổi Sửu sẽ bước sang những bước chuyển mình mới nhờ được Thần Tài chiếu cố, tài lộc vô cùng hanh thông, thuận lợi lại nhận thêm cả sự trợ giúp của quý nhân nên "làm đâu trúng đó".

Đặc biệt phải kể đến phương diện tài lộc, các kế hoạch đầu tư của bản mệnh đều hoàn thành tốt và thu về kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng.

Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là thời gian tốt để Sửu mạnh dạn triển khai các kế hoạch buôn bán đã lên từ trước đó, ắt hẳn sẽ có lãi. Bởi bạn vốn là con giáp thông minh, nhanh trí và luôn có hướng giải quyết sáng tạo.

Hiểu rõ thế mạnh của mình, bản mệnh không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để có thể nhanh chóng gia tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân và cả gia đình. Nhất là vào thời điểm này, mọi kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được dự báo đón nhiều tin vui ở đường tài lộc nhờ Sửu Dậu Tương Hợp. Chuyện hợp tác làm ăn suôn sẻ, doanh thu kiếm được kha khá. Mối quan hệ hai bên xây dựng trên sự tin tưởng và đôi bên cùng có lợi nên lợi nhuận rất bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp cũng được quý nhân nâng đỡ, che chở. Con giáp này lại hành động dứt khoát, quyết đoán mỗi khi cần đưa ra quyết định nên nắm bắt được những thời cơ tốt thuận lợi cho phát triển bản thân sau này, tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai.

Chuyện tình cảm của Dậu cũng mặn nồng không kém. Những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đã được hóa giải, tình cảm ngày càng gắn kết hơn. Nhân cơ hội này hãy làm điều gì đó để tình yêu thăng hoa, đôi lứa bên nhau không rời.

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