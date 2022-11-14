10 ngày huy hoàng đang tới: 3 con giáp may mắn ngời ngời, giàu sang bùng nổ, tiền vào túi lia lịa, lộc lá phủ kín nhà

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 17:15

Tử vi cho thấy vào 10 ngày tới, 3 con giáp này sẽ đạt đỉnh thành công, sự nghiệp thăng tiến, kiếm tiền nhàn tênh.

Tuổi Dậu

10 ngày huy hoàng đang tới: 3 con giáp may mắn ngời ngời, giàu sang bùng nổ, tiền vào túi lia lịa, lộc lá phủ kín nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu có tính cách hoạt bát, đáng yêu nên được mọi người xung quanh quý mến. Trong công việc, con giáp này luôn chủ động, làm việc có hiệu quả. Họ mang đến nhiều lợi ích trong công việc nên luôn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao.

Tử vi dự báo rằng, vào 10 ngày tới, bản mệnh sẽ đón nhận vận trình thăng hoa, tài lộc nở rộ.

Tuổi Dậu có thể tận dụng cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Người làm công ăn lương có thể tăng thu nhập nhờ nghề tay trái. Người làm ăn kinh doanh nhờ uy tín có thể mở rộng được các mối quan hệ hợp tác. Quý nhân xuất hiện cũng giúp bản mệnh có thể tìm được đường làm giàu đúng đắn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, vào 10 ngày tới, người tuổi Sửu có thể nhanh chóng tìm ra những vướng mắc trong vấn đề đang gặp phải và nhanh chóng giải quyết. Bạn đang cho thấy sự nhanh nhạy và có trách nhiệm của bản thân, điều này khiến cấp trên vô cùng hài lòng.

10 ngày huy hoàng đang tới: 3 con giáp may mắn ngời ngời, giàu sang bùng nổ, tiền vào túi lia lịa, lộc lá phủ kín nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân có thể gặp được vận mệnh của đời mình trong ngày cuối tuần. Bản mệnh có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp, tình duyên hợp ý. Đôi bên đều đã có ấn tượng sâu sắc về nhau từ lần đầu gặp gỡ, nên mọi chuyện tiến triển hết sức thuận lợi.

Tình cảm của những người đã có đôi có cặp cũng ngày càng thêm thắm thiết. Thời gian trôi đi không khiến tình cảm của cả hai phai nhạt mà trái lại còn ngày càng nồng nàn hơn. Dù đôi khi vẫn có những tranh cãi và khúc mắc nhưng chúng giống như "gia vị" cần có để tình cảm thêm ngọt ngào.

Tuổi Mùi

Xuyên suốt từ đầu năm 2022, việc kiếm tiền của người tuổi Mùi không thực sự suôn sẻ, nhiều trăn trở, thăng trầm khiến bản mệnh không ít lần lao đao, nghiêng ngả.

Nhưng may mắn thay thời điểm vào 10 ngày tới bản mệnh được ví như trúng số độc đắc nhờ có Thái Âm cát tinh độ mệnh, con giáp này lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến bất động sản,… Nếu thử sức đầu tư ở mảng này, khả năng bạn sẽ đạt đến mức thượng thừa, bùng nổ tiền bạc.

10 ngày huy hoàng đang tới: 3 con giáp may mắn ngời ngời, giàu sang bùng nổ, tiền vào túi lia lịa, lộc lá phủ kín nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào 10 ngày tới khá nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính vì thế nhanh chóng tìm được cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến bản thân.

Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi. Nói tuổi Mùi được lộc tổ tiên dễ dàng “trúng số độc đắc” chính vì những lý do nêu trên.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h sáng mai 14/11/2022: 3 con giáp thỉnh THẦN TÀI về, lộc vàng ào ào đến, kinh doanh đại cát đại lợi, tiền bạc chất núi, giàu sang đổi đời

Đúng 6h sáng mai 14/11/2022: 3 con giáp thỉnh THẦN TÀI về, lộc vàng ào ào đến, kinh doanh đại cát đại lợi, tiền bạc chất núi, giàu sang đổi đời

Chức mừng những con giáp này sẽ có tài vận khởi sắc, làm ăn thêm phần thành công vào 6h sáng 14/11 ngày mai.

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