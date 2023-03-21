Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (22/3-23/3), Trời thương Phật độ, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 21/03/2023 11:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tuổi Sửu

Mọi việc làm của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tương đối ổn định. Người làm kinh doanh nắm bắt tốt các cơ hội thăng tiến cho bản thân, còn người làm công ăn lượng chớ mơ mộng ảo huyền mà lơ là đến công việc và trách nhiệm hiện tại. Vì được Chính Tài thần nên đỡ nên con giáp này có thể dễ dàng đưa ra những quyết định sáng suốt cho công việc kinh doanh, đầu tư của mình. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khởi sắc. Bạn và người ấy đang trải qua những giây phút ngọt ngào và êm ấm bên cạnh nhau. Cả hai luôn dành cho nhau sự tin tưởng nhất định khi không bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào ở bên ngoài. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (22/3-23/3), Trời thương Phật độ, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ se diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Người làm kinh doanh không sợ tìm thấy được khách hàng, đối tác tiềm năng. Những mối quan hệ hài hòa mang đến cho bản mệnh cơ hội thăng tiến trên con đường công danh. Nguồn thu nhập lúc tăng khi giảm, đồng thời còn không có kế hoạch chi tiêu thông minh nên túi tiền của con giáp này luôn ở trong tình trạng “rỗng túi”. 

Vận trình tình cảm đạt bước tiến mới. Sửu Dậu Tam Hợp giúp cho bạn có nhiều tin mừng về chuyện tình cảm. Đôi lứa yêu nhau tìm được sự mình yêu khi ở cùng nhau, còn người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình tại thời điểm này. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (22/3-23/3), Trời thương Phật độ, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu trong ngày này tươi sáng hơn nhiều trong 4 ngày tới. Tiền bạc dồi dào nhờ chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên lợi nhuận thu về ngày càng cao. Nhân lúc này, bạn cũng nên có kế hoạch tiết kiệm tiền bạc để dùng cho những lúc bất trắc.

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh giúp đường tình duyên của bạn có phần khởi sắc hơn, con giáp này nếu còn độc thân sẽ dễ tìm được người xứng đôi vừa lứa với mình. Còn các cặp đôi sẽ có thời gian bên nhau chia sẻ nhiều hơn. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (22/3-23/3), Trời thương Phật độ, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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