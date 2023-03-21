Đúng hôm nay, thứ Ba 21/3/2023, Phật Bà ban phước cho 3 con giáp vạn sự hanh thông, tài lộc đến tận cổng nhà, vận đào hoa vượng phát

Tâm linh - Tử vi 21/03/2023 05:53

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vạn sự hanh thông, tài lộc đến tận cổng nhà, vận đào hoa vượng phát vào đúng ngày 21/3/2023.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể phất nhanh, tài lộc sung túc. Bạn nhận được những khoản đãi lớn liên quan đến chuyện tiền bạc, khiến nhiều người khác phải ghen tị. Đồng thời, sự lạc quan, nhiệt tình với cuộc sống của con giáp may mắn này sẽ truyền được năng lương tích cực, mang phúc khí đến cho gia đình và bạn bè. Do đó, nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn sẽ đạt được ước nguyện, thành công.

Không những được quý nhân giúp đỡ, mà còn gặp được vô số cơ hội phát tài giàu có. Với những người tuổi Dần làm việc gì cũng thành công nên sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng và đồng thời có thêm rất nhiều nguồn thu lớn. Ngoài ra, qua các mối quan hệ, bạn cũng có được không ít cơ hội đầu tư, kinh doanh hái ra tài lộc.

Đúng hôm nay, thứ Ba 21/3/2023, Phật Bà ban phước cho 3 con giáp vạn sự hanh thông, tài lộc đến tận cổng nhà, vận đào hoa vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ Thần May Mắn che chở, người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, vạn sự như ý trong thời điểm tới. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ, đôi lứa yêu nhau có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Người độc thân hãy năng ra ngoài kia tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa.

Ngoài ra, bạn còn may mắn được Thiên Ấn ghé thăm, những trở ngại trong công việc trước đó chắc chắn sẽ tìm thấy cơ hội để tháo gỡ, bản mệnh không còn phải lo phiền nữa. Thậm chí, nhờ những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo của con giáp này mà những kế hoạch trước mắt còn có thêm đường đi mới, mối quan hệ với đồng nghiệp hòa hợp, công việc vô cùng suôn sẻ.

 

Đúng hôm nay, thứ Ba 21/3/2023, Phật Bà ban phước cho 3 con giáp vạn sự hanh thông, tài lộc đến tận cổng nhà, vận đào hoa vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi do được Phật Bà ưu ái nên chắc chắn sẽ có được vô số cơ hội tốt trong công việc. Trong khoảng thời gian này, thu nhập tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt, trong cuộc sống của bạn sẽ vô cùng lên hương, cuộc sóng thăng hoa như diều gặp gió khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ngoài ra, từ giời tới cuối năm đây cũng chính là khoảng thời gian mà bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền bạc và tìm được một nửa đích thực cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Ngoài ra, vận về sau của người tuổi Mùi càng thêm phúc thêm phần, lộc vào nhà ngày một tăng, ăn nên làm ra. Không chỉ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật mà bạn còn mang lại may mắn cho cả nhà, giúp gia đình hưng thịnh, an khang. Tuổi xế chiều của bạn chỉ việc rung đùi hốt bạc, sung sướng đến cuối đời.

 

Đúng hôm nay, thứ Ba 21/3/2023, Phật Bà ban phước cho 3 con giáp vạn sự hanh thông, tài lộc đến tận cổng nhà, vận đào hoa vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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