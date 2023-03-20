Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/3/2023, hần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp vận trình như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như lũ, tình duyên bừng sáng

Tâm linh - Tử vi 20/03/2023 18:38

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vận trình như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như lũ, tình duyên bừng sáng vào đúng ngày 21/3/2023.

Tuổi Sửu 

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu thể hiện đức tính siêng năng và thận trọng trong mọi việc mình đảm nhiệm. Cùng với đó, thái độ làm việc nghiêm túc giúp cho bản mệnh luôn nhận được đánh giá cao từ phía cấp trên. Vận trình tài lộc không có gì đáng lo trong thời điểm hiện tại. Con giáp này có thể mua sắm thỏa thích để tự thưởng cho bản thân với sự cố gắng suốt thời gian vừa qua. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên vui vẻ, tốt đẹp. Dù công việc có bận rộn đến đâu thì cũng không làm cho bạn và người ấy quên dành cho nhau những khoảng thời gian hạnh phúc, lãng mạn. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/3/2023, hần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp vận trình như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như lũ, tình duyên bừng sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ có thêm nhiều bước tiến mới, đồng thời còn có thêm cơ hội thể hiện năng lực của mình nhờ nhận được sự ưu ái từ cấp trên. Song, bản mệnh đừng quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác mà không có sự cố gắng của bản thân. Tuy nhiên, con giáp này được khuyên không nên chi tiêu quá nhiều cho món đồ không cần thiết, bởi mua về mà không dùng chỉ gây thêm bừa bộn trong nhà. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ tương đối ổn định. Tốt nhất là bạn nên giữ khoảng cách chừng mực trong các mối quan hệ với người khác giới. Điều này giúp bạn tránh được những hiểu lầm không đáng có giữ bạn và người bạn đời của mình. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/3/2023, hần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp vận trình như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như lũ, tình duyên bừng sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ có Cát Tinh nâng đỡ nên người tuổi Hợi từng bước đạt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi. Qua đó, bản mệnh sớm gây ấn tượng với cấp trên thông qua những biểu hiện tài tình của mình. Trong khoảng thời gian, con giáp này thường về nhà ngay sau khi kết thúc một ngày làm việc của mình, chứ không còn la cà như trước nên túi tiền đảm bảo được một phần. 

Vận trình tình cảm khởi sắc. Trong ngày Tam Hợp, bạn có thể từng bước giải quyết được những khúc mắc đang tồn tại trong mối quan hệ tình cảm với đối phương. Dù vị ảnh hưởng ít nhiều nhưng với sự bao dung mà tình cảm của hai người vẫn tốt đẹp. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/3/2023, hần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp vận trình như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như lũ, tình duyên bừng sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (21/3-22/3), Thần Tài chiếu cố, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp gánh bạc tỉ vào nhà, vận trình hanh thông, giàu sang phú quý ngập tràn

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (21/3-22/3), Thần Tài chiếu cố, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp gánh bạc tỉ vào nhà, vận trình hanh thông, giàu sang phú quý ngập tràn

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây gánh bạc tỉ vào nhà, vận trình hanh thông, giàu sang phú quý ngập tràn vào đúng 2 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 16 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 21 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết