Sau ngày mai, thứ Tư 22/3/2023, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp trút được vận đen, tiền bạc kéo về 'như vũ bão', vạn sự hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 21/03/2023 06:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trút được vận đen, tiền bạc kéo về 'như vũ bão', vạn sự hanh thông thuận lợi sau ngày 22/3/2023.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, bạn có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ có nhiều biến động. Người độc thân dù đã gặp được người tâm đầu ý hợp nhưng còn nhiều khoảng cách khiến hai người chưa thực sự đến với nhau, tình trong như đã mà mặt ngoài còn e.

Sau ngày mai, thứ Tư 22/3/2023, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp trút được vận đen, tiền bạc kéo về 'như vũ bão', vạn sự hanh thông thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ được quý nhân trợ giúp, đón nhiều cơ hội tốt trong công việc. Do đó, con giáp này hãy tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, từ trí thông minh, sự nhanh nhẹn và nhiệt huyết của mình để biến thời cơ trở thành tiền bạc, đem lại cuộc sống dư dả cho bản thân và gia đình.

Về vận trình tình cảm, với những người còn độc thân, vận đào hoa nở rộ giúp họ có nhiều cơ hội cải thiện tình trạng của mình. Người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp có thể sẽ mai mối cho họ. Song nếu muốn chuyện đại sự thành công, bản mệnh này cũng cần hạ thấp tiểu chuẩn, không nên yêu cầu đối phương quá cao.

Sau ngày mai, thứ Tư 22/3/2023, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp trút được vận đen, tiền bạc kéo về 'như vũ bão', vạn sự hanh thông thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cát khí sẽ đến với người tuổi Mùi ở đường công danh, khi bạn sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân chiếu cố. Tuy nhiên, thành hay bại vẫn phải dựa vào bạn là chủ yếu. Vậy nên, bạn chỉ cần bản mệnh tích cực và chủ động phấn đấu thì chắc chắn sẽ đạt được những thành tích đáng nể.

Bên cạnh đó, một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi. Khoản tiền này có thể giúp bản mệnh dư dả trong một khoảng thời gian. Hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, tốt nhất là vào các công việc như đầu tư, tiết kiệm.

Sau ngày mai, thứ Tư 22/3/2023, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp trút được vận đen, tiền bạc kéo về 'như vũ bão', vạn sự hanh thông thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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