Trúng số độc đắc vào 2 ngày giữa tuần (24 và 25/9), 3 con giáp có tiền rơi vào nhà, may mắn liên tiếp, lộc lá xum xuê, sớm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 22/09/2025 20:30

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tiền tài dư dả, gia đạo phất lên ầm ầm.

Con giáp tuổi Hợi 

Kiếp tài cản lối, tuổi Hợi sẽ cảm thấy bồn chồn và dễ hành động hấp tấp trong ngày này. Nhưng không sao, ai cũng có ngày tồi tệ, ai mà suôn sẻ mãi được. Điều chỉnh tâm lý, bình tĩnh và kiên nhẫn, tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ sẽ giúp Hợi vượt qua những ngày khó khăn u ám này.

Bản mệnh chủ quan trong quá trình làm ăn hay tính toán sai sót, dẫn tới những rủi ro phải trả giá bằng tiền bạc của bản thân. Một vài người sống quá tốt với bạn bè, người thân nhưng lúc bạn gặp gian nan, khó khăn tiền bạc lại không thấy ai ló mặt ra giúp đỡ lấy một xu khiến bạn bực bội vô cùng.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày giữa tuần (24 và 25/9), 3 con giáp có tiền rơi vào nhà, may mắn liên tiếp, lộc lá xum xuê, sớm thành tỷ phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý 

Theo tử vi, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày giữa tuần (24 và 25/9), 3 con giáp có tiền rơi vào nhà, may mắn liên tiếp, lộc lá xum xuê, sớm thành tỷ phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ luôn tràn đầy năng lương, tinh thần phấn chấn ngay từ ngày đầu tháng. Hiệu suất công việc của bản mệnh tăng lên, để lại ấn tượng tốt cho cấp trên, đối tác, đồng nghiệp. Những mối quan hệ xã hội mà bản mệnh tạo dựng trong suốt thời gian qua có thể mang lại lợi ích lớn. Tuổi Tỵ học hỏi được nhiều kiến thức mới, có được thông tin quý giá từ những người quen hoặc gặp được quý nhân phù trợ.

Các đề xuất của bản mệnh có khả năng cao được chấp nhân, được hiện thực hóa. Thành tích tốt này giúp tuổi Tỵ nắm được cơ hội tăng lương, thăng chức.

Người làm kinh doanh cũng gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, đối tác có nguồn lực dồi dào. Điều này giúp bản mệnh đảm bảo nguồn tài chính, túi tiền ngày càng rủng rỉnh.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày giữa tuần (24 và 25/9), 3 con giáp có tiền rơi vào nhà, may mắn liên tiếp, lộc lá xum xuê, sớm thành tỷ phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc từ 22/9 đến 28/9: 3 con giáp tiền vào như nước, cơ may đổi vận giàu sang, của cải chất đầy, ước mơ thành hiện thực

Trúng số độc đắc từ 22/9 đến 28/9: 3 con giáp tiền vào như nước, cơ may đổi vận giàu sang, của cải chất đầy, ước mơ thành hiện thực

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán giàu sang viên mãn, biệt thự xe sang không thiếu thứ gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau 00h00 ngày 23/9/2025: Chúc mừng 3 con giáp đánh bay vận xui, hút trọn may mắn, tiền vàng sung túc, thời kỳ hoàng kim rực rỡ

Sau 00h00 ngày 23/9/2025: Chúc mừng 3 con giáp đánh bay vận xui, hút trọn may mắn, tiền vàng sung túc, thời kỳ hoàng kim rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Sau 16h chiều mai 23/9/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu có hết phần thiên hạ, tiền của bạt ngàn, mọi điều suôn sẻ

Sau 16h chiều mai 23/9/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu có hết phần thiên hạ, tiền của bạt ngàn, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Từ nay, 23/9/2025 đến 31/12/2025: 3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, được quý nhân dẫn đường nên làm gì cũng thuận, gặt hái nhiều thành tựu

Từ nay, 23/9/2025 đến 31/12/2025: 3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, được quý nhân dẫn đường nên làm gì cũng thuận, gặt hái nhiều thành tựu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Phật phù hộ, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Sau ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Phật phù hộ, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày giữa tuần (24 và 25/9), 3 con giáp có tiền rơi vào nhà, may mắn liên tiếp, lộc lá xum xuê, sớm thành tỷ phú

Trúng số độc đắc vào 2 ngày giữa tuần (24 và 25/9), 3 con giáp có tiền rơi vào nhà, may mắn liên tiếp, lộc lá xum xuê, sớm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Từ ngày 1/10 dương lịch trở đi, 3 con giáp mở cửa đón THẦN TÀI, chính thức hết khổ, tiền về chật túi, giàu có vang danh

Từ ngày 1/10 dương lịch trở đi, 3 con giáp mở cửa đón THẦN TÀI, chính thức hết khổ, tiền về chật túi, giàu có vang danh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2025, 3 con giáp thoải mái làm giàu, thông thuận tiền tài, sự nghiệp bay cao 'như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2025, 3 con giáp thoải mái làm giàu, thông thuận tiền tài, sự nghiệp bay cao 'như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Kết thúc ngày 22/9, 3 con giáp ôm trọn may mắn, tiền tỷ rót đầy túi, sự nghiệp được đà tiến xa, giàu có vô biên

Kết thúc ngày 22/9, 3 con giáp ôm trọn may mắn, tiền tỷ rót đầy túi, sự nghiệp được đà tiến xa, giàu có vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay 23/9/2025, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, giàu lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi một chỗ đếm tiền

Qua đêm nay 23/9/2025, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, giàu lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi một chỗ đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 23/9/2025, 3 con giáp kinh doanh phát đạt, tiền đẻ ra tiền, may mắn thấm vào người, làm gì cũng thuận lợi hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 23/9/2025, 3 con giáp kinh doanh phát đạt, tiền đẻ ra tiền, may mắn thấm vào người, làm gì cũng thuận lợi hanh thông

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 00h00 ngày 23/9/2025: Chúc mừng 3 con giáp đánh bay vận xui, hút trọn may mắn, tiền vàng sung túc, thời kỳ hoàng kim rực rỡ

Sau 00h00 ngày 23/9/2025: Chúc mừng 3 con giáp đánh bay vận xui, hút trọn may mắn, tiền vàng sung túc, thời kỳ hoàng kim rực rỡ

Sau 16h chiều mai 23/9/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu có hết phần thiên hạ, tiền của bạt ngàn, mọi điều suôn sẻ

Sau 16h chiều mai 23/9/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu có hết phần thiên hạ, tiền của bạt ngàn, mọi điều suôn sẻ

Từ nay, 23/9/2025 đến 31/12/2025: 3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, được quý nhân dẫn đường nên làm gì cũng thuận, gặt hái nhiều thành tựu

Từ nay, 23/9/2025 đến 31/12/2025: 3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, được quý nhân dẫn đường nên làm gì cũng thuận, gặt hái nhiều thành tựu

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Sau ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Phật phù hộ, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Sau ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Phật phù hộ, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Từ ngày 1/10 dương lịch trở đi, 3 con giáp mở cửa đón THẦN TÀI, chính thức hết khổ, tiền về chật túi, giàu có vang danh

Từ ngày 1/10 dương lịch trở đi, 3 con giáp mở cửa đón THẦN TÀI, chính thức hết khổ, tiền về chật túi, giàu có vang danh