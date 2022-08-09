Trúng độc đắc vào đúng 12h ngày mai (10/8), 3 con giáp như 'phượng hoàng lửa', chiếm thế thượng phong trong công việc, tiền tài nối đuôi nhau chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 03:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như "phượng hoàng lửa", chiếm thế thượng phong trong công việc, tiền tài nối đuôi nhau chạy vào túi vào đúng 12h ngày 10/8/2022.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Nhờ việc phát hiện ra những điểm mạnh riêng của bản thân mà con giáp may mắn này dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn.

May mắn hơn, đúng 12h ngày 10/8, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Khi có cơ hội học hỏi những điều hay từ người ấy, bạn hãy trân trọng nhé.

Trúng độc đắc vào đúng 12h ngày mai (10/8), 3 con giáp như 'phượng hoàng lửa', chiếm thế thượng phong trong công việc, tiền tài nối đuôi nhau chạy vào túi - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chính Tài nâng đỡ, tình hình tài chính của người tuổi Ngọ ngày càng ổn định và vững mạnh vào đúng 12h ngày mai. Nguồn thu chính thêm phần củng cố, lại luôn biết cách quản lý tài chính nên con giáp này duy trì được tiềm lực tài chính rất ổn định.

Vận trình tình duyên của bạn cũng rất tốt nhờ ngũ hành tương sinh, thậm chí có người nhận thấy vận đào hoa của mình nở rộ. Vốn dĩ bạn đã có sức hút vô cùng lớn với người khác phái. Song lắm mối tối nằm không, vì thế dù thế nào cũng phải bình tĩnh suy xét.

Trúng độc đắc vào đúng 12h ngày mai (10/8), 3 con giáp như 'phượng hoàng lửa', chiếm thế thượng phong trong công việc, tiền tài nối đuôi nhau chạy vào túi - Ảnh 2
Chính Tài nâng đỡ, tình hình tài chính của người tuổi Ngọ ngày càng ổn định và vững mạnh vào đúng 12h ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có sự nghiệp phát triển thuận lợi. Có Tam Hợp phù trợ, bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí trở thành tấm gương cho người khác. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng.

Mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và người lớn trong nhà rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của những người đi trước và tích cực áp dụng vào thực tế cuộc sống của mình. Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù có đi làm vất vả thì khi về nhà, bạn cũng luôn chủ động giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc gia đình chứ không đổ mọi công việc lên đầu người ấy.

Trúng độc đắc vào đúng 12h ngày mai (10/8), 3 con giáp như 'phượng hoàng lửa', chiếm thế thượng phong trong công việc, tiền tài nối đuôi nhau chạy vào túi - Ảnh 3
Có Tam Hợp phù trợ, bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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