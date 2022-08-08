Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên rất hanh thông, suôn sẻ vào đúng 9 giờ ngày 9/8/2022. Công việc tiến triển theo đúng kế hoạch đã định mang lại kết quả tốt, nhờ đó tài lộc của của bản mệnh cũng cải thiện đáng kể. Con giáp may mắn này sẽ không phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc.

Đường tình duyên của bản mệnh cũng không có nhiều biến động, bản mệnh và nửa kia vẫn đành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc nhưng tình yêu lại chưa có cơ hội thăng hoa. Tử vi hằng ngày khuyên bản mệnh đừng cố gắng che giấu cảm xúc mà cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, chia sẻ nhiều hơn sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn.