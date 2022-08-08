Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây rủng rỉnh tiền tiêu, công danh phát đạt ngoạn mục, nhà lầu xe sang chờ sẵn vào đúng 9 giờ ngày 9/8/2022.
- Trúng giải độc đắc vào đúng Rằm tháng 7 âm lịch, Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp vận trình tài lộc 'như phượng hoàng lửa sải cánh', tiền bạc tăng ầm ầm, dễ nắm trong tay bạc tỷ
- Đúng ngày mai, thứ Ba 9/8/2022, 3 con giáp vừa dính Tam Tai lại xung Thái Tuế, tiền của đội nón ra đi, cuộc sống dễ gặp tai bay vạ gió
Tuổi Sửu
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên rất hanh thông, suôn sẻ vào đúng 9 giờ ngày 9/8/2022. Công việc tiến triển theo đúng kế hoạch đã định mang lại kết quả tốt, nhờ đó tài lộc của của bản mệnh cũng cải thiện đáng kể. Con giáp may mắn này sẽ không phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc.
Đường tình duyên của bản mệnh cũng không có nhiều biến động, bản mệnh và nửa kia vẫn đành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc nhưng tình yêu lại chưa có cơ hội thăng hoa. Tử vi hằng ngày khuyên bản mệnh đừng cố gắng che giấu cảm xúc mà cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, chia sẻ nhiều hơn sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn.
Tuổi Mùi
Đúng 9 giờ ngày 9/8/2022, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi tiến triển rất thuận lợi. Mặc dù gặp chút khó khăn nhưng vẫn có thể giải quyết ổn thỏa khi được mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Dù đó chỉ là những lời góp ý nhỏ nhưng cũng đủ giúp bản mệnh học thêm được nhiều điều bổ ích.
Tài lộc tương đối ổn định, các nguồn thu nhập đảm bảo cho người tuổi Mùi không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu, nhưng cũng cần phải mua sắm hợp lý, tránh vung tay quá trán. Hãy học cách tiết kiệm bởi trong tương lai con giáp này có thể sẽ phải dùng đến trong trường hợp cấp bách.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ, tiền bạc tăng lên gấp bội trong thời điểm tới. Trong kinh doanh, con giáp này có thể gặp may mắn khi khách hàng tự tìm đến cửa. Người làm công ăn lương dù phải chịu nhiều áp lực công việc nhưng luôn được đồng nghiệp giúp đỡ và nhận nhiều lời khuyên hữu ích. Vì vậy, bản mệnh có thể hoàn thành tốt những mục tiêu đặt ra trong tháng, thu nhập cũng đạt mức ổn định.
Về vận trình tình duyên, nếu tình cảm còn sâu đậm và muốn giữ hạnh phúc gia đình vững vàng thì bản mệnh cần mạnh dạn chủ động tìm cách cải thiện. Sự chần chừ của con giáp này chỉ khiến mọi chuyện thêm khó khăn, mỗi ngày trôi qua chỉ khiến tình cảm dần phai nhạt chứ chẳng thể khiến cho mâu thuẫn biến mất.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.