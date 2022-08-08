Đúng ngày mai, thứ Ba 9/8/2022, 3 con giáp vừa dính Tam Tai lại xung Thái Tuế, tiền của đội nón ra đi, cuộc sống dễ gặp tai bay vạ gió

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 09:04

Thứ Ba 9/8/2022, 3 con giáp vừa dính Tam Tai lại xung Thái Tuế, tiền của đội nón ra đi, cuộc sống dễ gặp tai bay vạ gió.

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão là điềm báo hao tổn tài sản rất rõ vào đúng ngày mai. Con giáp này cần phải thận trọng nhiều hơn kẻo bị vướng vào tai họa mà tiền bạc tiêu tan. Đây không phải là lúc bạn được phép chủ quan hay lơ là mất cảnh giác nếu không hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

Ngoài ra, Tỷ Kiên còn mang tới những rắc rối khiến con giáp xui xẻo này dễ vướng vào bất hòa. Bạn tranh cãi khá nhiều với đồng nghiệp, khiến cho việc hợp tác làm việc trở nên khó khăn hơn gấp bội phần. Nếu là vấn đề liên quan đến tài chính, bạn càng nên cẩn thận và khiêm tốn hơn, tránh “mua rắc rối” vào người.

Đúng ngày mai, thứ Ba 9/8/2022, 3 con giáp vừa dính Tam Tai lại xung Thái Tuế, tiền của đội nón ra đi, cuộc sống dễ gặp tai bay vạ gió - Ảnh 1
Vận trình của người tuổi Mão là điềm báo hao tổn tài sản rất rõ vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có một ngày Thứ Ba nhiều áp lực khi đủ thứ chuyện đổ ập xuống đầu. Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh có nguy cơ vướng vào những cạm bẫy, tiểu nhân đang chờ có cơ hội để xuống tay cản trở, khuấy đảo cuộc sống của bạn. Ngày này bạn cũng không nên đầu tư bất kỳ dự án nào, nên chờ đợi sang ngày tiếp theo.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này nếu muốn giữ hòa khí trong gia đình, bạn cần phải có sự nhượng bộ, đặc biệt là với bạn đời của mình. Trong mọi tình huống, cần cố gắng khéo léo trong cư xử và đừng quá thẳng tính nhé, lời nói thiếu suy nghĩ có thể gây tổn thương rất khó hàn gắn cho người ấy.

Đúng ngày mai, thứ Ba 9/8/2022, 3 con giáp vừa dính Tam Tai lại xung Thái Tuế, tiền của đội nón ra đi, cuộc sống dễ gặp tai bay vạ gió - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ có một ngày Thứ Ba nhiều áp lực khi đủ thứ chuyện đổ ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thương Quan án ngữ trong vận trình khiến người tuổi Thân dễ gặp rắc rối khi vận trình chứa đầy những thăng trầm bất định. Bao công sức nỗ lực trước đó của con giáp này đều bị gạt bỏ vì bản mệnh không thực sự chú tâm trong công việc và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc.

Do đó, bạn hãy chấn chỉnh ngay lại tinh thần làm việc của mình đi nhé. Có thể những thất bại khiến cho bạn nản lòng, nhưng không có con đường tới thành công nào chỉ trải toàn hoa hồng, ở đời làm gì có mấy ai thành công ngay từ lần đầu tiên mà không va vấp vài lần.

Đúng ngày mai, thứ Ba 9/8/2022, 3 con giáp vừa dính Tam Tai lại xung Thái Tuế, tiền của đội nón ra đi, cuộc sống dễ gặp tai bay vạ gió - Ảnh 3
Thương Quan án ngữ trong vận trình khiến người tuổi Thân dễ gặp rắc rối khi vận trình chứa đầy những thăng trầm bất định - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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