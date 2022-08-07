Trúng độc đắc vào đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 12:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "may mắn ập xuống đầu", vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến vào đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần sẽ ngày càng hanh thông, vạn sự thuận lợi vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch. Vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh đang có nhiều bước tiến rõ rệt. Mọi khó khăn đều được đẩy lùi nhanh chóng, giúp bạn thuận lợi hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, con giáp may mắn này cũng sẽ rất vượng đào hoa. Nếu còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ cách nói chuyện có duyên của mình. Bạn có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp. Tuy nhiên, người đã lập gia đình nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới.

Trúng độc đắc vào đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Dần sẽ ngày càng hanh thông, vạn sự thuận lợi vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết phong phú trong những lĩnh vực chuyên môn. Có cục diện Tam Hợp như hỗ trợ, bạn tìm được cơ hội thăng chức, tăng lương. Song, con giáp này cũng không nên quá hiếu thắng trong mọi vấn đề.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió.

Trúng độc đắc vào đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết phong phú trong những lĩnh vực chuyên môn. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Ấn đem lại cho người tuổi Tuất sẽ có cơ hội khẳng định bản thân trong thời điểm tới. Bạn có cách giải quyết mọi rắc rối rất khéo léo nhờ vào vốn tri thức sẵn có và kinh nghiệm của mình, từ đó gây ấn tượng với mọi người xung quanh.

Về vận trình tình cảm, bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình nên cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ. Nếu gặp khúc mắc, bạn có thể xin ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Trúng độc đắc vào đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến - Ảnh 3
Chính Ấn đem lại cho người tuổi Tuất sẽ có cơ hội khẳng định bản thân trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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