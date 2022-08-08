Sau lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), số trời đã định, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả đến hết năm

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 20:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp "phất lên như vũ bão", sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả đến hết năm sau lễ Vu Lan.

Tuổi Mão

Sau Lễ Vu Lan, con đường tài lộc của người tuổi Mão sẽ cực kỳ hanh thông và khởi sắc. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Mão trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Con giáp may mắn này cũng có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Trong thời gian này, người tuổi Mão cũng nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến nay để kêu gọi họ hỗ trợ. Do đó, bạn hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

Sau lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), số trời đã định, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả đến hết năm - Ảnh 1
Sau Lễ Vu Lan, con đường tài lộc của người tuổi Mão sẽ cực kỳ hanh thông và khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sau lễ Vu Lan, người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này cần phải nắm bắt các cơ hội trước mắt để đổi đời. Đồng thời, bản mệnh cũng nên mạnh dạn hơn trong chuyện làm ăn. Có thể cơ hội có một không hai sẽ đến giúp người tuổi Dậu phất lên như diều gặp gió.

Nếu con giáp này còn độc thân thì sẽ cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình cảm mến đã lâu. Còn với những người đã có gia đình, để giữ được ngọn lửa hôn nhân, bản mệnh cần phải thường xuyên hâm nóng tình yêu, chứ đừng chỉ chờ tới một dịp đặc biệt mới thể hiện cảm xúc của bản thân.

Sau lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), số trời đã định, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả đến hết năm - Ảnh 2
Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn là tuýp người nhanh nhẹn, thông minh, giỏi thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Do đó, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này trong ngày nhìn chung khá suôn sẻ, bản mệnh biết cách để tăng hiệu suất lên tối đa trong thời gian tới.

Mọi việc tiến triển theo đúng như mong đợi và kế hoạch mà con giáp này đặt ra. Tâm trạng bạn cũng nhờ vậy mà trở nên vô cùng hứng khởi và rạng rỡ vô cùng. Lại thêm Chính Ấn độ mệnh, thích hợp để người tuổi Hợi sẽ thực hiện các dự án đầu tư mà bản thân ấp ủ đã lâu.

Sau lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), số trời đã định, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả đến hết năm - Ảnh 3
Người tuổi Hợi vốn là tuýp người nhanh nhẹn, thông minh, giỏi thích nghi trong mọi hoàn cảnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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