Trong 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/11): 3 con giáp gặp nhiều hỷ sự, lắm phúc, nhiều lộc, hưởng thụ cuộc sống giàu sang

Bản mệnh tuổi Ngựa nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Trong 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/11), bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/11), người tuổi Tỵ cuộc sống xa hoa là điều bạn luôn mong ước.

Công việc: Người tuổi Tỵ tập trung công việc, không để tâm nhiều đến những vấn đề khác.

Tình cảm: Bạn nên tránh xa những người lừa dối tình cảm.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn nên tránh xa những người có ý định lừa lọc tiền bạc.

Sức khoẻ: Tự tin vào hình thể, khi bạn chăm chỉ luyện tập thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/11), tuổi Mùi có thể bị tiểu nhân đặt điều. Mọi chuyện vốn không đơn giản và những người tưởng như tốt với bản mệnh chưa chắc đã thật lòng. Con giáp này cần học cách nhìn người tinh hơn, đặc biệt không nên chia sẻ một cách tùy tiện.

Về mặt tình cảm, có vẻ mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia cũng không được suôn sẻ cho lắm. Cách giải quyết tốt nhất đó là bản mệnh đừng cố áp đặt quan điểm của mình lên đối phương. Hãy chờ tới khi mọi chuyện lắng xuống rồi tìm cách nói chuyện sẽ có hiệu quả hơn.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.