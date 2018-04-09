Top con giáp nữ là một người mẹ nhân hậu, sống hiền lành tích nhiều công đức cho con cái

Tâm linh - Tử vi 09/04/2018 15:35

Nếu thuộc những con giáp này, bạn sẽ là người mẹ nhân hậu, tích nhiều phúc đức cho con cái, hậu vận được con cháu chăm sóc, không phải cô đơn.

Tuổi Thân

Top con giáp nữ là một người mẹ nhân hậu, sống hiền lành tích nhiều công đức cho con cái - Ảnh 1
Tuổi Thân là người mẹ có trái tim nhân hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân là người thông minh, nhanh nhẹn, sự nghiệp thành công vang dội. Thời trẻ, bạn là người thích tự do, đi đây đó, bay nhảy khắp nơi. Nhưng kết hôn, bạn là người sống có trách nhiệm, luôn biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, chiều chồng thương con bậc nhất. Ở độ tuổi trưởng thành, Thân nhận thức được phúc đức của con cháu đều phụ thuộc vào cách sống của ba mẹ nên chăm chỉ tu tâm dưỡng tính. Bên cạnh đó, bạn còn thường xuyên đi chùa, làm từ thiện tích nhiều công đức, cầu an cho gia đình. Ai có mẹ tuổi Thân, xin chúc mừng bạn đang sở hữu một báu vật có một không hai. Bởi bạn sẽ được hưởng lây sự may mắn, phúc lộc trời ban từ mẹ. Từ nhỏ đến lớn, bạn đều có cuộc sống đủ đầy, học hành đàng hoàng, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Những thứ đó đều nhờ vận mệnh và lối sống nhân hậu của mẹ bạn.

Tuổi Sửu

Top con giáp nữ là một người mẹ nhân hậu, sống hiền lành tích nhiều công đức cho con cái - Ảnh 2
Tuổi Sửu có vận mệnh tốt nên mang lại nhiều may mắn cho con cái - Ảnh minh họa: Internet

Những người mẹ tuổi Sửu khá tâm lý, thường xuyên lắng nghe tâm sự của con cái. Nhờ vậy, con cái của bạn luôn là những đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời. Mẹ tuổi Sửu đối xử với người khác chân thành, sẵn sàng ra tay giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn. Bạn sống khá lạc quan, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho chồng con. Những việc trong nhà, bạn đều để chồng đưa ra quyết định, không bao giờ bắt ép chồng con phải nghe theo lời mình. Bạn cũng chăm chỉ đi chùa, hành thiện tích đức, cầu bình an cho gia đình và con cái. Nhờ vậy, hậu vận của Sửu khá an nhàn, được con cháu chăm sóc, không phải chịu cuộc sống cô đơn.

Tuổi Thìn

Top con giáp nữ là một người mẹ nhân hậu, sống hiền lành tích nhiều công đức cho con cái - Ảnh 3
Tuổi Thìn chăm chỉ đi chùa tích nhiều phúc đức cho con cái - Ảnh minh họa: Internet

Vận mệnh của những người mẹ tuổi Thìn vô cùng thịnh vượng. Từ khi sinh ra, những con đường bạn đi đều trải đầy hoa hồng, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Khi lấy chồng sinh con, những vận may của bạn sẽ truyền hết cho con cái. Thìn là người khó tính, nhưng với con bạn vô cùng dịu dàng, mẫu mực. Lúc nào, Thìn cũng nghĩ đến việc làm như thế nào để con cái có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Với bạn, chồng con là người quan trọng nhất cuộc đời, không có gì thay thế được. Khi 50 tuổi, bạn sẽ có cuộc sống sung túc, được con cháu chăm sóc hết mực.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Nếu thuộc những con giáp sau đây, bạn có số mệnh đỏ như son, không chỉ rước may mắn cho bản thân mà còn mang tài lộc đến cho người khác.

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