Top con giáp nữ là một người mẹ nhân hậu, sống hiền lành tích nhiều công đức cho con cái

Tuổi Thân

Tuổi Thân là người mẹ có trái tim nhân hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân là người thông minh, nhanh nhẹn, sự nghiệp thành công vang dội. Thời trẻ, bạn là người thích tự do, đi đây đó, bay nhảy khắp nơi. Nhưng kết hôn, bạn là người sống có trách nhiệm, luôn biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, chiều chồng thương con bậc nhất. Ở độ tuổi trưởng thành, Thân nhận thức được phúc đức của con cháu đều phụ thuộc vào cách sống của ba mẹ nên chăm chỉ tu tâm dưỡng tính. Bên cạnh đó, bạn còn thường xuyên đi chùa, làm từ thiện tích nhiều công đức, cầu an cho gia đình. Ai có mẹ tuổi Thân, xin chúc mừng bạn đang sở hữu một báu vật có một không hai. Bởi bạn sẽ được hưởng lây sự may mắn, phúc lộc trời ban từ mẹ. Từ nhỏ đến lớn, bạn đều có cuộc sống đủ đầy, học hành đàng hoàng, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Những thứ đó đều nhờ vận mệnh và lối sống nhân hậu của mẹ bạn.