Top con giáp nữ sinh ra mang vượng khí cho ba mẹ, lớn lên kết hôn lại rước tài lộc may mắn cho gia đình chồng

Tâm linh - Tử vi 07/04/2018 11:36

Nếu thuộc những con giáp sau đây, bạn có số mệnh đỏ như son, không chỉ rước may mắn cho bản thân mà còn mang tài lộc đến cho người khác.

Tuổi Dậu

Top con giáp nữ sinh ra mang vượng khí cho ba mẹ, lớn lên kết hôn lại rước tài lộc may mắn cho gia đình chồng - Ảnh 1
Dậu có khí chất hơn người mang may mắn đến cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Dậu làm việc chu đáo, tỉ mỉ, luôn hoàn thành việc được giao một cách xuất sắc. Vì vận mệnh tốt, bạn luôn được giúp đỡ nhiệt tình trong công việc. Dậu nói chuyện khôn khéo nên được nhiều người quý mến, chia sẻ kinh nghiệm thành công. Từ khi lọt lòng, bạn đã được phúc tinh chiếu mệnh, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, mang lại nhiều tài lộc cho gia đình. Ba mẹ sẽ được hưởng lây phúc khí của bạn, không lo cuộc sống nghèo khó, túng thiếu. Với những người làm ăn kinh doanh, có con tuổi Dậu sẽ như “hổ mọc thêm cánh” sự nghiệp lên như diều gặp gió. Sau này, bạn sẽ là người vợ hiền lành, mẫu mực, mang lại nhiều tài khí, phúc lộc cho gia đình chồng.

Tuổi Hợi

Top con giáp nữ sinh ra mang vượng khí cho ba mẹ, lớn lên kết hôn lại rước tài lộc may mắn cho gia đình chồng - Ảnh 2
Hợi có số vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi hành thiện tích đức từ kiếp trước nên kiếp này vận mệnh gặp nhiều may mắn. Bạn không chỉ tích đức cho bản thân mà còn mang đến tài khí, bình an cho gia đình. Gia đình nào có con cháu tuổi Hợi luôn làm ăn phát đạt, mọi sự hanh thông, dù gặp khó khăn cũng nhanh chóng vượt qua. Từ khi sinh ra, vận mệnh của Hợi đã giúp gia đình vượt qua những khó khăn, vất vả, giúp sự nghiệp của ba mẹ phất lên, thuận buồm xuôi gió. Khi lấy chồng, bạn sẽ là người vợ vượng phu ích tử, mang phúc khí cho gia đình chồng. Vì vậy, Hợi luôn được mẹ chồng yêu thương và quý mến, chăm sóc như con ruột.

Tuổi Tuất

Top con giáp nữ sinh ra mang vượng khí cho ba mẹ, lớn lên kết hôn lại rước tài lộc may mắn cho gia đình chồng - Ảnh 3
Tuất có vận mệnh đỏ như son, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Vận mệnh của người tuổi Tuất khá tốt, từ khi sinh ra đã có quý nhân nâng bước, phù trợ. Bạn có tấm lòng lương thiện, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên được mọi người yêu thương. Từ nhỏ, bạn đã mang may mắn cho gia đình, giúp sự nghiệp của ba mẹ ngày càng phát đạt, ăn nên làm ra. Khi lớn lên kết hôn, bạn lại rước thêm vượng khí về cho gia đình chồng. Việc kinh doanh của gia đình vô cùng thuận lợi, chồng được thăng chức ầm ầm, tiền bạc đổ về không ngớt. Nói chung, gia đình nào có con, cháu tuổi Tuất sẽ không lo lắng về chuyện làm ăn, tài lộc lúc nào cũng kéo đến, lộc lá bay phất phới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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