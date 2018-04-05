Top con giáp bản lĩnh giỏi giang, không sống dựa vào đàn ông, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân

Những con giáp này luôn có tư tưởng sống không cần đàn ông, tự mình có thể kiếm tiền mua sắm, đi du lịch, thoải mái tận hưởng cuộc sống.

Tuổi Hợi Hợi mạnh mẽ, tự mình kiếm tiền không dựa dẫm bất kỳ ai - Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Hợi có khí chất hơn người, bản lĩnh và tự tin. Bạn có thể tự mình gầy dựng sự nghiệp, không cần đến sự giúp sức của bất cứ ai. Hợi luôn tìm cách theo đuổi ước mơ, tư tưởng bạn khá phóng khoáng, xem trọng sự nghiệp hơn là tình yêu. Vì vậy, bạn chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Việc sống chung với một người nào đó khiến bạn cảm thấy bị tù túng. Hợi ngại kết hôn, chỉ muốn sống cuộc đời tự do, tự mình kiếm tiền tiêu xài thỏa thích, không dựa dẫm với bất cứ ai. Bạn luôn muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân, thoải mái làm những điều mình thích.

Tuổi Tuất Tuất không sợ cô đơn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất có suy nghĩ khá bảo thủ. Bạn chỉ muốn thực hiện những dự định và ước mơ của mình, không muốn để hôn nhân làm vướng bận. Khi đã đến tuổi lấy chồng, bạn cũng không bận tâm, không muốn nghĩ đến. Tuất vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, không muốn ỷ lại hay giao phó cuộc đời của mình cho ai quyết định. Bạn luôn muốn tự do bay nhảy, không muốn chuyện chồng con gây áp lực cho bản thân. Tuy nhiên, Tuất không phải sống cô đơn cả đời, chẳng qua là bạn chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân.

Tuổi Thìn Thìn có sự nghiệp đáng nể - Ảnh minh họa: Internet Bạn là người bản lĩnh, có tài lãnh đạo nên tính tình có phần quyết đoán và bảo thủ. Thìn không bao giờ đặt tình yêu lên trên sự nghiệp. Bạn không sợ cô đơn, không vì cô đơn mà yêu đại và cưới vội một người. Điều quan trọng với bạn là tự do, kiếm tiền đi du lịch khám phá những vùng đất mới. Có thể nói việc kết hôn luôn là sự ám ảnh, khiến bạn sợ hãi không bao giờ muốn nghĩ đến. Trong sự nghiệp, bạn luôn phấn đấu, cố gắng đạt được những thành tựu đáng nể, không ai bì kịp. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp tình đầy tim, tiền đầy túi thoải mái mua sắm, đi du lịch trong tháng 4/2018 Nếu thuộc những con giáp dưới đây, xin chúc mừng bạn sẽ có tháng 4 đầy ắp niềm vui, không lo nghĩ về chuyện tiền bạc.

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