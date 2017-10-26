Top con giáp nữ cứ thêm một tuổi lại trẻ lên, giàu sang hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 26/10/2017 07:12

Những con giáp nữ sau đây trẻ mãi không già, luôn giữ được nét đẹp tuổi thanh xuân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ còn có số vượng phu, trường thọ hưởng phúc của con cháu, giàu sang hết phần thiên hạ.

Tuổi Dậu

Top con giáp nữ cứ thêm một tuổi lại trẻ lên, giàu sang hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Tuổi Dậu trời sinh có số vượng phu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Dậu vốn rất xinh đẹp lại có ngoại hình quyến rũ, lôi cuốn. Họ rất chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình. Dù công việc có bận rộn họ vẫn dành thời gian để chăm sóc bản thân. Họ có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngần chi tiền mua sắm quần áo mới. Vì vậy, phụ nữ tuổi Dậu luôn sở hữu nhan sắc trẻ mãi không già khiến nhiều người ghen tỵ.

Những người phụ nữ tuổi Dậu rất chung thủy trong tình yêu, biết chăm lo cho con cái, là một người vợ, người mẹ tương đối lý tưởng. Nếu kết hôn với một người chồng có tiềm lực vững vàng về kinh tế thì họ sẽ vui vẻ trợ thành người vợ đảm đang, gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Tuổi Mão

Top con giáp nữ cứ thêm một tuổi lại trẻ lên, giàu sang hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Tuổi Mão là người vợ hiền, người mẹ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão vốn có nhan sắc mỹ miều, đằm thắm và dịu dàng. Họ không chỉ có khuôn mặt đẹp mà nhân cách cũng rất tuyệt vời. Trong cuộc sống, họ là những người lạc quan nên không bao giờ buồn phiền hay rầu lo bất cứ chuyện gì. Vì vậy mà họ cứ trẻ mãi không bao giờ già.

Phụ nữ tuổi Mão là người chủ gia đình rất giỏi, làm người mẹ tốt, người vợ đảm đang khiến chồng vô cùng tự hào. Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của tuổi Mão vô cùng hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, nghe lời. Họ giúp sự nghiệp của chồng thăng tiến, vận may lên như diều gặp gió. Nhờ vậy mà phụ nữ tuổi Mão có cuộc sống sung túc, an nhàn cả đời.

Tuổi Thân

Top con giáp nữ cứ thêm một tuổi lại trẻ lên, giàu sang hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Tuổi Thân là hậu phương vững chắc cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Thân sở hữu vẻ đẹp khá mong manh nên người khác cứ muốn bảo vệ, che chở. Họ có tính cách vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu mến. Dù công việc có bề bộn, rầu lo cỡ nào họ cũng dành thời gian chăm sóc bản thân. Họ không cho phép mình trở nên tiều tụy và hốc hác trước mặt người khác.

Sau kết hôn, tuổi Thân không phải là người phụ nữ yếu đuối, cam chịu. Họ thích cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Họ không giỏi dọn dẹp nhà cửa nhưng lại giáo dục con cái rất giỏi, là hậu phương vững chắc của chồng. Tuổi Thân giỏi giao tiếp, thông minh và nhanh nhẹn nên có thể giúp được chồng giải quyết những vấn đề khó khăn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Top con giáp hưởng lộc trời cho, tiền ồ ạt chảy về như nước, giàu sang phú quý cuối tháng 10/2017

Top con giáp hưởng lộc trời cho, tiền ồ ạt chảy về như nước, giàu sang phú quý cuối tháng 10/2017

Những con giáp này được Thần tài ưu ái nên vô cùng may mắn, hưởng lộc trời cho, tiền bạc rủng rỉnh, cứ vơi rồi lại đầy cuối tháng 10/2017.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 12 con giáp con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay