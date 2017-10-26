Top con giáp nữ cứ thêm một tuổi lại trẻ lên, giàu sang hết phần thiên hạ

Những người phụ nữ tuổi Dậu rất chung thủy trong tình yêu, biết chăm lo cho con cái, là một người vợ, người mẹ tương đối lý tưởng. Nếu kết hôn với một người chồng có tiềm lực vững vàng về kinh tế thì họ sẽ vui vẻ trợ thành người vợ đảm đang, gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Phụ nữ tuổi Dậu vốn rất xinh đẹp lại có ngoại hình quyến rũ, lôi cuốn. Họ rất chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình. Dù công việc có bận rộn họ vẫn dành thời gian để chăm sóc bản thân. Họ có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngần chi tiền mua sắm quần áo mới. Vì vậy, phụ nữ tuổi Dậu luôn sở hữu nhan sắc trẻ mãi không già khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn có nhan sắc mỹ miều, đằm thắm và dịu dàng. Họ không chỉ có khuôn mặt đẹp mà nhân cách cũng rất tuyệt vời. Trong cuộc sống, họ là những người lạc quan nên không bao giờ buồn phiền hay rầu lo bất cứ chuyện gì. Vì vậy mà họ cứ trẻ mãi không bao giờ già.

Phụ nữ tuổi Mão là người chủ gia đình rất giỏi, làm người mẹ tốt, người vợ đảm đang khiến chồng vô cùng tự hào. Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của tuổi Mão vô cùng hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, nghe lời. Họ giúp sự nghiệp của chồng thăng tiến, vận may lên như diều gặp gió. Nhờ vậy mà phụ nữ tuổi Mão có cuộc sống sung túc, an nhàn cả đời.

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân sở hữu vẻ đẹp khá mong manh nên người khác cứ muốn bảo vệ, che chở. Họ có tính cách vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu mến. Dù công việc có bề bộn, rầu lo cỡ nào họ cũng dành thời gian chăm sóc bản thân. Họ không cho phép mình trở nên tiều tụy và hốc hác trước mặt người khác.

Sau kết hôn, tuổi Thân không phải là người phụ nữ yếu đuối, cam chịu. Họ thích cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Họ không giỏi dọn dẹp nhà cửa nhưng lại giáo dục con cái rất giỏi, là hậu phương vững chắc của chồng. Tuổi Thân giỏi giao tiếp, thông minh và nhanh nhẹn nên có thể giúp được chồng giải quyết những vấn đề khó khăn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm