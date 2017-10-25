Top con giáp hưởng lộc trời cho, tiền ồ ạt chảy về như nước, giàu sang phú quý cuối tháng 10/2017

Tâm linh - Tử vi 25/10/2017 07:06

Những con giáp này được Thần tài ưu ái nên vô cùng may mắn, hưởng lộc trời cho, tiền bạc rủng rỉnh, cứ vơi rồi lại đầy cuối tháng 10/2017.

Tuổi Thân

Top con giáp hưởng lộc trời cho, tiền ồ ạt chảy về như nước, giàu sang phú quý cuối tháng 10/2017 - Ảnh 1
Tuổi Thân may mắn hết phần thiên hạ cuối tháng 10/ 2017 - Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tháng 10, sự nghiệp của tuổi Thân sẽ có cực kỳ khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, may mắn ngút trời. Vì vậy, thu nhập của họ trong phút chốc tăng lên cấp số nhân, tiền bạc cứ thế đổ về ồ ạt. Về phương diện tình cảm, tuổi Thân sẽ tìm được nửa kia của mình. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để thể hiện tình cảm chân thành của mình với đối phương nhé.

Tuổi Hợi

Top con giáp hưởng lộc trời cho, tiền ồ ạt chảy về như nước, giàu sang phú quý cuối tháng 10/2017 - Ảnh 2
Tuổi Hợi có nhiều khởi sắc vào cuối tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của tuổi Hợi dần ổn định, đi vào giai đoạn hưng thịnh. Họ vốn có tính nhanh nhẹn, giải quyết công việc đâu ra đó nên được cấp trên trọng dụng, giao phó trọng trách. Vào cuối tháng 10 này, tài năng của họ được khai thác triệt để. 

Phương diện tài lộc của tuổi Hợi khá vượng, có nhiều nguồn thu nhập đổ về, chi tiêu thoải mái hơn hẳn. Họ khá tham công tiếc việc nên thường nhận nhiều công việc tay trái. Bởi vậy, tiền bạc cứ đổ về ào ạt, tiêu xài mỏi tay, không lo túng thiếu.

Phương diện tình cảm của người tuổi Hợi hài hòa, khởi sắc tuyệt vời. Vợ chồng hòa hợp, gia đình trong ấm ngoài êm, hầu như không nảy sinh mâu thuẫn hay xung đột nào quá lớn.

Tuổi Dậu

Top con giáp hưởng lộc trời cho, tiền ồ ạt chảy về như nước, giàu sang phú quý cuối tháng 10/2017 - Ảnh 3
Tuổi Dậu có phương diện tình cảm vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu có vận trình tài lộc dần khởi sắc về cuối tháng 10. Đặc biệt với những người làm kinh doanh thì tài vận càng thêm vượng phát. Họ trải qua những khó khăn hồi đầu tháng, nhưng nếu kiên trì vượt qua thì đây chính là thời điểm để bù đắp lại những nỗi vất vả đó, thu về lợi nhuận xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Người làm công ăn lương có phần lơ đãng vào hồi đầu tháng 10 nhưng tới nửa cuối tháng này, họ dần lấy lại phong độ. Tinh thần làm việc của họ cũng hăng say, tập trung cao độ vào công việc được giao, khiến cho tiến độ cũng như hiệu quả công việc tăng vọt.

Vì thế, đây là con giáp tài lộc dồi dào, các khoản thu nhập tăng thêm, tiền thưởng không nhiều nhưng cũng đủ để xoay sở chi tiêu. Hơn nữa, những biểu hiện xuất sắc của tuổi Dậu chính là tiêu chuẩn để được thăng quan tiến chức, kèm theo cơ hội tăng lương tăng thưởng khá tốt.

Tuổi Sửu

Top con giáp hưởng lộc trời cho, tiền ồ ạt chảy về như nước, giàu sang phú quý cuối tháng 10/2017 - Ảnh 4
Tuổi Sửu được người khác công nhận tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 10, tuổi Sửu nhận được vô vàn điều ngọt ngào và hạnh phúc. Sự nghiệp của họ được quý nhân giúp đỡ nên vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, đạt được nhiều thành tựu và được nhiều người nể phục. Nhưng đây cũng là thời điểm tốt nhất để họ thể hiện tài năng xuất sắc của mình và gây ấn tượng tốt với cấp trên, có cơ hội để thăng tiến. Vì thế tuổi Sửu nên chăm chỉ và thể hiện đúng lúc cần thiết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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