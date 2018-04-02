Top con giáp nữ dễ tin người nên bị lợi dụng nhưng hậu vận được đền đáp xứng đáng, phúc đức dồi dào

Tâm linh - Tử vi 02/04/2018 16:17

Những con giáp nữ dưới đây có tấm lòng lương thiện nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, bắt nạt. Tuy nhiên đừng lo thiệt thân, hậu vận bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, phúc đức vượng phát.

Tuổi Mão

Top con giáp nữ dễ tin người nên bị lợi dụng nhưng hậu vận được đền đáp xứng đáng, phúc đức dồi dào - Ảnh 1
Tuổi Mão có trái tim chân thành và nhân hậu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có lòng trắc ẩn rất vĩ đại. Khi thấy những mảnh đời bất hạnh, bạn đều động lòng và giúp đỡ nhiệt tình. Nhiều người lợi dụng khuyết điểm này để lừa gạt tiền bạc và lòng tin của bạn. Mão luôn bị vướng vào những trường hợp “kêu trời không thấu, gọi đất chẳng thưa” vì bị người khác đổ tội oan. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng, những chuyện đó trong tương lai sẽ sớm được giải quyết. Càng về hậu vận, cuộc sống của bạn sẽ càng gặp nhiều may mắn. Ông trời sẽ đền bù những thiệt thòi của bạn trong thời gian qua, tài lộc không mời mà đến đầy nhà.

Tuổi Mùi

Top con giáp nữ dễ tin người nên bị lợi dụng nhưng hậu vận được đền đáp xứng đáng, phúc đức dồi dào - Ảnh 2
Tuổi Mùi có hậu vận vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có trái tim nhân hậu, lương thiện, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Tuy nhiên đây cũng là điểm yếu khiến bạn dễ bị người xấu bắt nạt, lừa gạt. Họ tìm đến bạn để tâm sự, san sẻ nhưng sau lưng lại đâm thọc, bán đứng bạn. Vì vậy, Mùi nên sáng suốt phân biệt đâu là thù, đâu là bạn kẻo lại thiệt thân, vướng thêm nhiều buồn phiền. Khi đã trải qua những điều khó khăn đó, hậu vận của bạn sẽ cực kỳ tốt đẹp, phúc khí dồi dào, tài lộc vượng phát khiến ai cũng ghen tỵ. Bạn sẽ gặp được người đàn ông tốt, cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Top con giáp nữ dễ tin người nên bị lợi dụng nhưng hậu vận được đền đáp xứng đáng, phúc đức dồi dào - Ảnh 3
Tuổi Hợi có nhiều niềm vui lớn khi về già - Ảnh minh họa: Internet

Hợi có trái tim vị tha và tấm lòng bao dung cực kỳ lớn. Bạn sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác khi họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không vụ lợi bất cứ thứ gì. Do tính tình nhiệt tình thái quá, bạn dễ dàng trở thành “con mồi” của người xấu. Họ lợi dụng những điều này để lừa gạt tiền bạc và biến bạn trở thành “thủ phạm” trong những cuộc trò chuyện với người khác. Nhưng bạn đừng quá lo lắng, hậu vận của Hợi sẽ vô cùng rực rỡ và hạnh phúc. Bạn nhận được nhiều niềm vui bất ngờ, lấy được người yêu thương mình chân thành. Sự nghiệp hanh thông, tiền bạc phất phới khiến nhiều người ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp nhờ chăm chỉ làm từ thiện, tu tâm tích đức nên cuộc sống an nhàn thảnh thơi

Top con giáp nhờ chăm chỉ làm từ thiện, tu tâm tích đức nên cuộc sống an nhàn thảnh thơi

Sau đây là những con giáp chăm chỉ đi chùa làm từ thiện nên tích nhiều công đức, cuộc sống an nhàn, hậu vận đảm bảo có nhiều phúc đức.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp nữ con giáp dễ tin người

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 41 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 53 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 58 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới