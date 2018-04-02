Top con giáp nữ dễ tin người nên bị lợi dụng nhưng hậu vận được đền đáp xứng đáng, phúc đức dồi dào

Những con giáp nữ dưới đây có tấm lòng lương thiện nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, bắt nạt. Tuy nhiên đừng lo thiệt thân, hậu vận bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, phúc đức vượng phát.
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Tuổi Mão
Bạn có lòng trắc ẩn rất vĩ đại. Khi thấy những mảnh đời bất hạnh, bạn đều động lòng và giúp đỡ nhiệt tình. Nhiều người lợi dụng khuyết điểm này để lừa gạt tiền bạc và lòng tin của bạn. Mão luôn bị vướng vào những trường hợp “kêu trời không thấu, gọi đất chẳng thưa” vì bị người khác đổ tội oan. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng, những chuyện đó trong tương lai sẽ sớm được giải quyết. Càng về hậu vận, cuộc sống của bạn sẽ càng gặp nhiều may mắn. Ông trời sẽ đền bù những thiệt thòi của bạn trong thời gian qua, tài lộc không mời mà đến đầy nhà.
Tuổi Mùi
Bạn có trái tim nhân hậu, lương thiện, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Tuy nhiên đây cũng là điểm yếu khiến bạn dễ bị người xấu bắt nạt, lừa gạt. Họ tìm đến bạn để tâm sự, san sẻ nhưng sau lưng lại đâm thọc, bán đứng bạn. Vì vậy, Mùi nên sáng suốt phân biệt đâu là thù, đâu là bạn kẻo lại thiệt thân, vướng thêm nhiều buồn phiền. Khi đã trải qua những điều khó khăn đó, hậu vận của bạn sẽ cực kỳ tốt đẹp, phúc khí dồi dào, tài lộc vượng phát khiến ai cũng ghen tỵ. Bạn sẽ gặp được người đàn ông tốt, cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc.
Tuổi Hợi
Hợi có trái tim vị tha và tấm lòng bao dung cực kỳ lớn. Bạn sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác khi họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không vụ lợi bất cứ thứ gì. Do tính tình nhiệt tình thái quá, bạn dễ dàng trở thành “con mồi” của người xấu. Họ lợi dụng những điều này để lừa gạt tiền bạc và biến bạn trở thành “thủ phạm” trong những cuộc trò chuyện với người khác. Nhưng bạn đừng quá lo lắng, hậu vận của Hợi sẽ vô cùng rực rỡ và hạnh phúc. Bạn nhận được nhiều niềm vui bất ngờ, lấy được người yêu thương mình chân thành. Sự nghiệp hanh thông, tiền bạc phất phới khiến nhiều người ngưỡng mộ.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm