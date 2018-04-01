Top con giáp nhờ chăm chỉ làm từ thiện, tu tâm tích đức nên cuộc sống an nhàn thảnh thơi

Tâm linh - Tử vi 01/04/2018 08:30

Sau đây là những con giáp chăm chỉ đi chùa làm từ thiện nên tích nhiều công đức, cuộc sống an nhàn, hậu vận đảm bảo có nhiều phúc đức.

Tuổi Tuất

Top con giáp nhờ chăm chỉ làm từ thiện, tu tâm tích đức nên cuộc sống an nhàn thảnh thơi - Ảnh 1
Tuổi Tuất nhân hậu nên được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có tâm lương thiện, luôn giúp đỡ người khác khi hoạn nạn khó khăn, làm việc gì cũng hết lòng hết dạ, không vụ lợi cho bản thân. Bạn luôn có tính kiên định và tấm lòng bao dung, không thích nói xấu, “dìm hàng” người khác. Cũng nhờ vậy, Tuất luôn được nhiều người yêu mến, tình nguyện san sẻ kinh nghiệm và bài học quý báu để bạn có thể thành công trong sự nghiệp. Khi có mâu thuẫn hay xung đột, bạn luôn biết cách giải quyết văn minh và sáng suốt nhất, không mang tư tưởng hận thù. Tuất thường xuyên đi chùa, hành thiện tích đức nên cuộc sống của bạn có phần an nhàn, thảnh thơi.

Tuổi Hợi

Top con giáp nhờ chăm chỉ làm từ thiện, tu tâm tích đức nên cuộc sống an nhàn thảnh thơi - Ảnh 2
Hợi luôn giúp đỡ người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có tâm trong sáng, tính tình chất phác, thật thà. Bạn làm gì cũng được nhiều người nể trọng và yêu thương. Với tính cách phóng khoáng, thoải mái nên có nhiều người thích tiếp xúc với bạn. Hợi có tâm hồn nhạy cảm, khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của ai đó, bạn sẽ động lòng và giúp đỡ nhiệt tình. Bạn vốn không thích tranh luận hay đôi co với người khác. Trong công việc, Hợi luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, ít khi nghĩ cho bản thân. Cũng vì vậy mà bạn thường bị người xấu lợi dụng, hãy sáng suốt phân biệt ai là thù, ai là bạn để không bị mắc lừa.

Tuổi Ngọ

Top con giáp nhờ chăm chỉ làm từ thiện, tu tâm tích đức nên cuộc sống an nhàn thảnh thơi - Ảnh 3
Ngọ chăm chỉ đi chùa, tu tâm tích đức - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ rất giỏi giao tiếp, ăn nói khéo léo nên có nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Trong công việc, bạn là người năng động, nhiệt tình, làm việc gì cũng hết mình, nghĩ cho lợi ích tập thể hơn là bản thân. Ngọ là người khá thẳng tính nên đôi khi làm cho người khác buồn lòng. Tuy nhiên, bạn vẫn là người giàu tình cảm, trọng nghĩa khí, không bao giờ đâm sau lưng người khác. Điểm đặt biệt của Ngọ là tự lập, không dựa dẫm hay ỷ lại vào ai. Bạn rất xem trọng danh dự và chữ tín nên luôn nỗ lực hết sức trong công việc. Nếu vô tình mắc sai lầm, bạn sẽ dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho bất cứ ai. Ngọ cũng là người chăm chỉ hành thiện tích đức, siêng năng đi chùa nên tâm lúc nào cũng thanh thản, không sân si.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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