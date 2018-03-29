Số trời đã an bài, những con giáp nữ này vượng vận đào hoa, nhiều đàn ông nguyện chết vì yêu

Tâm linh - Tử vi 29/03/2018 15:57

Những con giáp nữ dưới đây vận đào hoa đỏ rực, thời trẻ có nhiều người tán tỉnh, đến khi già cũng được theo đuổi nườm nượp.

Tuổi Mùi

Số trời đã an bài, những con giáp nữ này vượng vận đào hoa, nhiều đàn ông nguyện chết vì yêu - Ảnh 1
Tuổi Mùi từ trẻ đến già luôn được nhiều người theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mùi sống rất tình cảm, hiền lành và dịu dàng. Vì tính cách này nên bạn có sức hấp dẫn với người khác giới. Trong giao tiếp, bạn luôn là người hài hước, nắm bắt tâm lý của người khác nên được đối phương yêu quý, dành nhiều tình cảm đặc biệt. Thời trẻ, bạn là thiếu nữ được nhiều người săn đón, tán tỉnh, đến khi già đi “độ hot” cũng không hề thuyên giảm. Mùi từ khi sinh ra đã có mệnh đào hoa, đi đâu cũng thu hút được sự chú ý của người khác. Khi yêu, bạn là người có chính kiến, chung thủy tuyệt đối, không bao giờ phản bội người mình yêu. Khi kết hôn, bạn là người vợ tận tụy, hết lòng vì chồng con. Tuy đã có gia đình nhưng Mùi vẫn được nhiều người để mắt đến, tìm cách theo đuổi và tán tỉnh. Càng lớn tuổi, bạn càng sở hữu nét đẹp sắc sảo và mặn mà, khó ai bì kịp.

Tuổi Ngọ

Số trời đã an bài, những con giáp nữ này vượng vận đào hoa, nhiều đàn ông nguyện chết vì yêu - Ảnh 2
Tuy đào hoa nhưng Ngọ là người chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ có khí chất hơn người, mạnh mẽ và tự tin. Những cử chỉ, hành động của bạn đều toát lên sự kiêu ngạo và quyến rũ, khiến đàn ông say như điếu đổ. Bạn luôn là trung tâm của đám đông, luôn được mọi người quan tâm và chú ý. Ngọ là người thông minh, đầu óc linh hoạt, có khả năng phán đoán đúng đắn nên sự nghiệp thành công vang dội. Nhờ tính cách hoạt bát, đầu óc thông minh, bạn nhanh chóng đốn gục trái tim của người khác phái. Thời trẻ, bạn là bóng hồng luôn được nhiều chàng trai săn đón. Về hậu vận, mệnh đào hoa của bạn ngày càng khởi sắc hơn. Tuy đã có gia đình ấm êm nhưng vẫn được nhiều người theo đuổi, có ý muốn tán tỉnh. Nhưng Ngọ là người vợ chung thủy, không bao giờ phản bội bạn đời của mình.

Tuổi Mão

Số trời đã an bài, những con giáp nữ này vượng vận đào hoa, nhiều đàn ông nguyện chết vì yêu - Ảnh 3
Tuổi Mão có vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính - Ảnh minh họa: Internet

Bạn khá tự tin và độc lập. Những thành tựu hiện tại là sự nỗ lực của bạn, không dựa dẫm vào bất cứ ai. Nhờ sự cá tính, mạnh mẽ, lời nói đi liền với hành động nên bạn thu hút được sự chú ý của người khác. Vẻ ngoài của bạn khá mạnh mẽ nhưng bên trong lại là trái tim mong manh, cần được sự che chở, bảo vệ. Điểm này cũng vô cùng thu hút sự chú ý của người khác giới.

Trong công việc, bạn là người có lập trường, kiên định với những quyết định của mình. Vì vậy, Mão luôn được mọi người tôn trọng, yêu mến. Ngưỡng mộ trước sự mạnh mẽ và tự tin của bạn, cánh mày râu thường ra sức theo đuổi, nhằm chiếm được trái tim của Mão. Dù già hay trẻ, bạn vẫn luôn sở hữu nét đẹp mặn mà, không bao giờ phai mờ theo tháng năm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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