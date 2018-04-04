Top con giáp tình đầy tim, tiền đầy túi thoải mái mua sắm, đi du lịch trong tháng 4/2018

Tâm linh - Tử vi 04/04/2018 16:30

Nếu thuộc những con giáp dưới đây, xin chúc mừng bạn sẽ có tháng 4 đầy ắp niềm vui, không lo nghĩ về chuyện tiền bạc.

Tuổi Tỵ

Top con giáp tình đầy tim, tiền đầy túi thoải mái mua sắm, đi du lịch trong tháng 4/2018 - Ảnh 1
Tuổi Tỵ có sự nghiệp rực rỡ trong tháng 4/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện công việc, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn, được đồng nghiệp và cấp trên yêu mến. Với người kinh doanh buôn bán, Tỵ thu khá nhiều nguồn lợi đổ về. Bạn tìm được nguồn đầu tư cũng như những khách hàng tiềm năng. Vì vậy, việc kinh doanh tiến triển khá thuận lợi, không gặp trục trặc. Tháng 4 là thời điểm đào hoa của người tuổi Tỵ. Bạn giao tiếp khéo léo, được nhiều người yêu mến, có ý muốn tán tỉnh. Các mối quan hệ trong xã hội ngày càng tiến triển theo hướng tốt đẹp. Tỵ có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác giới nên việc tìm được ý trung nhân cũng là điều dễ dàng.

Tuổi Dậu

Top con giáp tình đầy tim, tiền đầy túi thoải mái mua sắm, đi du lịch trong tháng 4/2018 - Ảnh 2
Tuổi Dậu có tình yêu viên mãn trong tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4 là thời điểm Dậu có nhiều mối làm ăn, công việc tiến triển thuận buồm xuôi gió. Những dự án mà bạn đầu tư vô cùng khởi sắc, thu về nhiều nguồn lợi lớn. Dậu được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thành công, trong họa gặp phúc, không bao giờ ảnh hưởng đến tiền bạc. Trong công việc, có nhiều người cạnh tranh với bạn. Tuy nhiên đó không phải là điều gì quá to tát, bạn có thể tự mình vượt qua và đạt được thành công đáng nể. Về phương diện tình cảm, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn nghe lời. Người độc thân sẽ sớm tìm được một nửa của cuộc đời mình. Chuyện tình của bạn sẽ ngọt ngào, lãng mạn như cổ tích.

Tuổi Sửu

Top con giáp tình đầy tim, tiền đầy túi thoải mái mua sắm, đi du lịch trong tháng 4/2018 - Ảnh 3
Tuổi Sửu tha hồ mua sắm, du lịch trong tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, vận mệnh của Sửu có nhiều chuyển biến tích cực, vận đào hoa cũng rực rỡ không ngờ. Bạn đầu tư vào đâu ắt hẳn sẽ lời to, không sợ thua lỗ. Nói chung cuộc sống của Sửu trong thời điểm này vô cùng tốt đẹp, thoải mái tiêu xài, mua sắm, đi du lịch chẳng cần phải lo nghĩ. Tuy nhiên, bạn làm gì cũng phải thận trọng, đừng nóng vội kẻo lại rước họa vào thân. Chuyện tình cảm ổn định và khởi sắc hơn trước. Cặp đôi yêu nhau sẽ có cơ hội hóa giải hết những hiềm khích bấy lâu nay. Vợ chồng sẽ càng gắn bó và yêu thương nhau hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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