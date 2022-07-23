Top 3 con giáp nam 'đội vợ lên đầu trường sinh bất tử', yêu chiều vợ con hết mực?

Đàn ông tuổi Mão là những người nổi tiếng hiền lành và tinh tế, chu đáo, rất có trách nhiệm với gia đình của mình.

Khi đi làm, họ luôn tích cực và chăm chỉ để tìm kiếm cơ hội thăng tiến, mong muốn tạo ra mức sống tố hơn không chỉ cho bản thân mà còn cả những người thân yêu phía sau mình. Còn trong cuộc sống thường ngày, họ là mẫu người chồng, người cha rất ấm áp dịu dàng và ân cần, chăm lo cho gia đình bằng mọi cách có thể.

Đàn ông tuổi này sống rất có trách nhiệm, không bao giờ khiến vợ phải chịu buồn tủi, khổ cực. Chính vì biết cách yêu thương, trân trọng bạn đời mà con giáp nam này cũng luôn được vợ chăm sóc chu đáo.

Vả lại, trong suy nghĩ của con giáp nam này, sợ vợ thì cũng không có gì đáng ngại. Đó là người mình sẽ gắn bó và nương tựa cả đời, nhún nhường một chút để gia đình êm ấm và vui vẻ cũng là điều bất cứ ai cũng nên làm. Gia đình của đàn ông tuổi Mão vì thế mà cũng ít khi phải trải qua sóng gió, vợ chồng hòa thuận, đồng lòng làm giàu. Do đó, sau khi kết hôn sự nghiệp của bản mệnh sẽ phất lên như diều gặp gió là điều dễ hiểu.

Tuổi Tỵ

Các chàng tuổi Tỵ thường sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, tư chất thông minh và rất có trách nhiệm. Thế nhưng trong chuyện tình cảm, nam giới tuổi Tỵ lại không dứt khoát bằng nữ giới và thường để cho người yêu "nắm quyền".

Họ có thể hô mưa gọi gió ngoài xã hội nhưng một khi về nhà là nghe lời vợ răm rắp. Đi đâu làm gì cũng nghĩ đến vợ đầu tiên. Con giáp này cũng không hay thể hiện bằng lời nói nhưng hành động thì chứa chan quan tâm hết mực.

Nếu người vợ biết vun vén thì người chồng tuổi Tỵ sẽ nỗ lực hết sức cho vợ và con một cuộc sống sung túc. Thế nên, nếu bạn được “nâng khăn sửa túi” cho con giáp này thực sự là may mắn của bạn đó nha.

Tuổi Mùi

Đàn ông tuổi Mùi cũng được mệnh danh là con giáp nam sợ vợ vì quá yêu vợ.

Đa phần họ đều là người sống nội tâm, không giỏi ăn nói, không biết thổ lộ những lời mật ngọt yêu thương, không khéo tạo ra bầu không khí lãng mạn, nhưng điều đó không có nghĩa họ không yêu vợ mình. Thay vào đó, con giáp nam này sẽ dùng chính những hành động thiết thực của mình để chứng minh tình yêu của mình.

Họ là người chu đáo và quan tâm đến gia đình. Ngoại trừ thời gian dành cho công việc, họ dành toàn bộ thời gian còn lại cho vợ con, sẵn sàng xắn tay vào bếp nấu nướng, giặt giũ, chăm con, giúp vợ lau dọn nhà cửa mà chẳng chút nề hà.

Ngay cả khi ai đó đùa là anh này sợ vợ, chàng tuổi Mùi cũng không đưa ra lời biện hộ nào bởi họ hiểu rằng "sợ" chẳng qua là một cách gọi khác của "yêu" mà thôi. Đàn ông tuổi này vốn có chỉ số EQ cao, tinh tế và thấu hiểu bạn đời. Dù không lãng mạn lắm nhưng mọi thứ anh ấy làm đều vì muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người bạn đời của mình.

May mắn là đàn ông cầm tinh con Dê rất có phúc, có thể lấy được một người vợ tốt cho cuộc sống cũng như sự nghiệp của họ. Nửa kia của chàng giáp này chắc chắn là cô vợ đảm đang, không chỉ biết quán xuyến được mọi việc lớn nhỏ trong nhà mà còn là “bến đỗ” cho các ông chồng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.