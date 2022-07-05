Khó mở lòng, các con giáp nào luôn tự cách vượt qua mọi khó khăn, tự mình vượt khó, hậu vận an yên?

Người tuổi Sửu ít khi nói năng, thể hiện cảm xúc thật sự của mình. Thường ngày, họ không phải là một người hay nói chuyện, bởi họ thích giữ mọi chuyện ở trong lòng để tự mình suy ngẫm hơn.

Vì vậy, mỗi khi gặp phải vấn đề gì khó khăn, họ thường sẽ chọn cách một mình âm thầm vượt qua, thậm chí không một ai biết được những điều họ đang phải chịu đựng cả. Người tuổi Sửu không nên sống khép kín như vậy, bởi điều đó sẽ khiến cuộc sống của bạn sẽ ngày càng trở nên căng thẳng và áp lực.

Cho dù có lúc ta thấy họ hăng hái, nhiệt tình trò chuyện với người khác thì thực ra, họ vẫn là con giáp không thích ồn ào, những điều họ nói cũng thường là những điều khách quan, vô thưởng vô phạt. Vào những lúc gặp chuyện buồn hay rắc rối, họ khó có thể mở lòng để tâm sự với mọi người, để cõi lòng của mình có thể nhẹ nhõm hơn.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu luôn có cái nhìn độc đáo nên họ biết cách tìm ra điểm sáng trong mọi hoàn cảnh. Mặc dù đang gặp phải nhiều khó khăn, nhiều thử thách tưởng như muốn gục ngã nhưng họ vẫn thấy được điểm mạnh và những lợi ích mà mình nhận được từ vấn đề. Từ đó, người tuổi Dậu dần lấy lại sự tự tin và tinh thần lạc quan, sẵn sàng đối mặt để vượt qua khó khăn.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị là con giáp khó mở lòng. Họ cho rằng ngoài cha mẹ của mình ra thì chẳng có ai thực sự quan tâm đến mình. Có những người dù luôn miệng hỏi han thân thiết đấy, nhưng trên thực tế, ai mà chẳng có gia đình riêng, có những mối bận tâm riêng?

Vì vậy, họ cho rằng việc tâm sự với người khác chưa chắc đã đem lại tác dụng tích cực gì, chỉ tốn thời gian, mà không chừng còn trở thành chuyện cười cho người khác. Họ không muốn những vấn đề mình gặp phải trong cuộc sống trở thành chủ đề để tán gẫu cho người khác, vì vậy nên họ sẽ chọn cách giấu mọi chuyện ở trong lòng, không cho ai được biết.

Có thể khi còn trẻ, họ sẽ tâm sự mọi chuyện với cha mẹ để tìm cách giải quyết, song họ càng trưởng thành thì cha mẹ lại càng già đi, họ không muốn những rắc rối của mình khiến cha mẹ phiền lòng nữa. Vì vậy, họ sẽ chọn cách một mình cắn răng chịu đựng vượt qua tất cả, chẳng mở lòng cho bất cứ ai nữa.

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