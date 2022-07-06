Trong mùa hè này, con giáp may mắn nào lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý?

Tâm linh - Tử vi 06/07/2022 16:49

Trong hè năm nay, các con giáp tuổi dưới đây một phát cưới ngay.

Đứng thứ nhất, tuổi Dậu

Người cầm tinh con gà, trong mùa hè năm nay có cơ hội thoát ế cao nhất. Họ không chỉ gặp được đối tượng mình yêu mến, còn có thể thuận lợi một đường thẳng tiến đến hôn nhân. Đặc biệt vào tháng âm lịch này, vận đào hoa của tuổi Dậu cực vượng, biểu hiện cụ thể ở việc gặp gỡ, hẹn hò rất nhiều người khác phái. Những tuổi Dậu độc thân hãy ghi nhớ, mùa hè này nếu muốn gặp được người thương, trải qua ngày tháng mật ngọt, nắm chặt lấy cơ hội trong khoảng thời gian này.

Tiếp theo tuổi Tuất

Trong năm Nhâm Dần, là 1 trong những con giáp có vận số lên hương, công danh tài lộc như ý, tuổi Tuất còn khiến những người khác phải ngưỡng mộ vì đường tình duyên của họ được cho là cũng rất suôn sẻ.

Trong mùa hè này, con giáp may mắn nào lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý? - Ảnh 1
Do Tuất với Dần là 1 cặp con giáp vô cùng tương hợp, nên Dần sẽ hỗ trợ, bảo vệ và mang lại nhiều điều tốt lành cho Tuất.

Chính vì thế, trong năm nay, nếu có thể thành gia lập thất thì người tuổi Tuất sẽ may mắn nhân đôi, vừa có hạnh phúc viên mãn, gia đạo cát tường, lại có sự nghiệp và tài lộc hanh thông, phát đạt.

Người tuổi Tuất là những người giàu lòng vị tha, luôn biết cách thấu hiểu và nhường nhịn người khác, thế nên lấy được họ thì phần lớn gia đình sẽ yên ấm, hạnh phúc. Đặc biệt, nếu người tuổi Tuất lại lấy được người tuổi Sửu nữa thì hôn nhân sẽ càng viên mãn, vì Tuất và Sửu có nhiều điểm chung, đều là những người vừa tốt bụng lại có EQ cao, rất biết cách đối nhân xử thế.

Cuối cùng, tuổi Tý

Người tuổi Tý năm nay gặp nhiều may mắn, có sao Thái Dương cao chiếu nên chắc chắn sẽ có việc vui, chuyện tốt. Ngay cả gặp những chuyện không hay cũng có thể hóa lành, chuyển thành chuyện vui vẻ.

Mùa hè này, đường tình duyên của tuổi Tý sẽ có nhiều biến chuyển, không chỉ có thêm nhiều bạn khác giới, cơ hội để họ gặp được nửa kia rất cao. Người tuổi Tý độc thân hoàn toàn có kết giao nhiều bạn bè, cũng có cơ hội từ bạn bè phát triển thành người yêu.

Nếu tâm hòa, ý hợp, các điều kiện cũng bổ khuyết đầy đủ cho nhau, tuổi Tý còn có khả năng tiến tới hôn nhân một cách chóng vánh hơn những con giáp còn lại.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

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