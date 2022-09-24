Nếu như trong lòng không có bạn, khi đối mặt với sự chủ động theo đuổi của bạn, người tuổi Ngọ cũng sẽ mập mờ rất khó hiểu. Họ không từ chối bạn một cách thẳng thừng, nhưng cũng chẳng hề đáp lại tình cảm của bạn.

Thế nhưng, nếu như yêu thích bạn, những chú Ngựa sẽ rất thích nắm quyền chủ động trong mối quan hệ của hai người. Họ sẽ chủ động hẹn bạn đi ăn, đi chơi; chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi han; chủ động đón đưa bạn mỗi ngày.

Trên thực tế, con giáp này rất quý trọng những người đối xử tốt và chân thành với mình, cũng chính vì điều này nên họ thường khiến đối phương ngộ nhận rằng họ dành chút tình cảm đặc biệt nào đó cho đối phương.

Cho dù bạn có từ chối con giáp này, thì họ vẫn cứ cảm thấy vui vì làm được những điều tốt đẹp cho bạn, vì họ cảm thấy bạn xứng đáng với những điều đó.

Tuổi Mão

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Mão thường rất dễ phạm phải một sai lầm: sau khi từ chối một người mình không có tình cảm, một thời gian sau bỗng lại nhớ đến những lần đối phương đối xử tốt hết lòng vì mình và bắt đầu trào dâng cảm xúc hối hận vô cùng.

Khi gặp người thích mình, người tốn tâm tốn sức đối xử tốt với mình, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, những chú Mèo cũng sẽ không bao giờ coi đối phương như người xa lạ.

Nếu như suốt một thời gian dài sau đó mà vẫn không tìm được người mình yêu thương, người tuổi Mão mới chịu cân nhắc đến người luôn ở bên cạnh mình và nghĩ có lẽ đối phương cũng là một lựa chọn không tồi. Họ có suy nghĩ, nếu đã không tìm được người mình yêu, thôi thì lựa chọn người yêu mình, trân trọng mình thì sẽ tốt hơn.

Chính sự mập mờ và có phần bất công của con giáp này khiến chuyện tình cảm của họ rất dễ đổ vỡ. Nếu ngay từ đầu tình cảm đã không được đắp xây từ sự chân thành thì khó mà bền lâu được.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có ấn tượng ban đầu là khá lạnh nhạt và hờ hững. Họ là người luôn giữ kín bí mật của mình, song lại là chuyên gia trong lĩnh vực tìm tòi bí mật của người khác. Các cô nàng tuổi Tý cũng ít khi bộc lộc cảm xúc của mình cho người khác biết.

Họ chỉ muốn dành tình cảm và sự tin yêu của mình cho những người xứng đáng. Trong tình yêu, họ cũng là một cô nàng lắm chiêu không kém. Tuổi Tý thường cẩn thận che giấu bản thân dưới lớp vỏ lạnh lùng, để quan sát và tiếp xúc đối phương, rồi tìm cách tiếp cận và chinh phục họ.

Mà đối phương thì khó có thể nắm bắt được tính cách và cảm xúc của tuổi Tý, càng bí ẩn lại càng hấp dẫn, nên dễ dàng bị lọt vào “bẫy tình” của cô nàng này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm