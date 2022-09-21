Con giáp nữ nổi tiếng đào hoa đa tình, tính cách 'có mới nới cũ' dễ sa vào lưới tình mới trong lúc yêu

Ngựa có tính cách khá nổi trội đó là nhanh nhẹn, hoạt bát. Họ ưa di chuyển, thích sự tự do và rất khó chịu với việc phải ngồi yên một chỗ. Khả năng quan sát của họ cũng khá nhanh nhạy.

Mặc dù họ yêu đương rất mãnh liệt nhưng kèm theo đó là tính cách cả thèm chóng chán. Để duy trì được tình yêu lâu dài với họ là điều không hề dễ dàng. Khi đối phương có những cử chỉ, hành động thân mật thì trái tim nhạy cảm của họ rất dễ xao động.

Xét về chuyện tình yêu đôi lứa, họ dễ rơi vào lưới tình. Họ dễ yêu và mối tình của họ cũng diễn ra khá chóng vánh trước khi tìm được người phù hợp để sống lâu dài.

Tuổi Ngọ là cái tên không thể bỏ qua khi bạn muốn biết Phụ nữ thuộc con giáp nào dễ ngoại tình nhất. Nếu người đàn ông của mình chẳng may có một chút xao nhãng sẽ khiến người tuổi Ngọ dễ dàng có cảm giác trống vắng, bị bỏ rơi. Cô nàng tuổi Ngọ chưa lập gia đình dễ rơi vào tình trạng bắt cá 2 tay, dễ bị người đàn ông khác dụ dỗ dù rằng đã có người yêu. Do đó, cô nàng tuổi Ngọ nên tự ý thức được việc gì không nên làm khi đã lường trước hậu quả của nó. Đồng thời, người đàn ông cầm cương ngựa cần có đủ bản lĩnh nếu không thì họ sẽ dễ dàng ngoại tình trong chớp mắt.

Phụ nữ tuổi Thìn

Tuổi Thìn trời sinh có tính cách mạnh mẽ. Họ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, môt khi yêu ai họ sẽ đặt hết niềm tin, tình cảm vào đối phương. Dù vậy, tuổi Thìn, đặc biệt là phái nữ cũng là con giáp dễ cảm thấy nhàm chán nếu bị đối phương lơ là, thậm chí là thể hiện thái độ “chán cơm thèm phở” với họ.

Tình cảm của họ trao đi hoàn toàn không phải để nhận lại dáng vẻ nửa vời như thế. Lúc này, dù từng yêu nhiều thế nào, phụ nữ tuổi Thìn cũng có thể bị rung động bởi một người khác. Họ có thể giữ dáng vẻ mạnh mẽ như thường, và chẳng ai biết trong lòng họ đang nổi sóng gió dữ dội.

Phụ nữ tuổi Hợi

Vốn có tính cách hay thay đổi, ham thích những điều mới lại và hay chán ghét những điều cũ kỹ, tâm tư của người tuổi Hợi thường trong trạng thái kém cân bằng. Thường trực trong họ là cảm giác cô độc, lạc lõng trong mối quan hệ yêu đương, dù rằng có thể họ vẫn đang trong một mối quan hệ nồng nàn.

Chỉ cần có cơ hội gặp được người có nhiều sức hút là họ sẽ quên béng đi thân phận của mình. Việc duy nhất mà họ mong muốn đó là theo đuổi người mà mình quan tâm. Do đó, họ rất dễ ngoại tình hoặc rơi vào cảnh “tình cũ không rủ cũng tới”. Những lời mật ngọt của người tình cũ khiến họ yếu lòng và sẵn sàng đánh đổi những hạnh phúc mình đang có.

Tính cách bẩm sinh “có mới nới cũ” của con giáp này rất khó kiềm chế nên nửa kia khó “giữ chân” được họ bên cạnh mình. Chỉ có thể không ngừng tự làm mới bản thân hoặc không ngừng chạy theo con giáp này.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.