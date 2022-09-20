Con giáp nào sắm nhà lầu, đổi xe hơi vào tháng 10 dương lịch sắp tới?

Cùng điểm qua độ may mắn của 3 con giáp dưới đây trong tháng 10 này nhé!

Tuổi Tý

Tháng 10 này, người tuổi Tý sẽ có tài vận tốt hơn cả mong đợi của bạn. Bình thường bạn đã rất chú trọng việc đầu tư và quản lý tài chính, thêm vào tính tích cực học hỏi kinh nghiệm từ người khác và đưa ra quyết chuẩn xác. Tất cả gần như đều thuận lợi và tháng này bạn sẽ nhận lại đền đáp xứng đáng.

Những người bên cạnh sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều và một khoản lợi nhuận không nhỏ từ việc đầu tư sẽ làm đầy ngân khố của bạn. Thời gian này bạn có thể mua sắm vài thứ cần thiết cho bản thân và gia đình, đồng thời lên kế hoạch đầu tư dài hạn hơn.

Tuổi Sửu

Với tuổi Sửu, họ cũng sẽ có một tháng tươi sáng với nhiều cơ hội tốt trong các mối quan hệ riêng tư. Những người tuổi Sửu độc thân sẽ có những lời mời hẹn hò và điều này có thể dẫn đến những kỷ niệm đáng nhớ cho các bạn.

Về mặt công việc, tuổi Sửu sẽ có nhiều dịp may hiếm có để sử dụng tài năng của mình, giúp họ thu về những lợi ích thực tế, tài lộc mỗi ngày một dồi dào. Nên nhớ, việc xây dựng mối quan hệ trong công việc rất quan trọng, nên những người tuổi Sửu đa phần đều rụt rè nên cân nhắc để tốt hơn cho sự nghiệp của họ trong tương lai.

Tuổi Thìn

Tháng 10 sẽ đem lại vận sự nghiệp cực kỳ tốt cho bạn. Hầu như mọi nhiệm vụ vào tay bạn đều được hoàn thành một cách thuận lợi và đạt kết quả ngoài mong đợi. Cho dù đôi lúc cũng gặp khó khăn thì vẫn có quý nhân xuất hiện hỗ trợ.

Lời khuyên là bạn nên nhân cơ hội này mà suy nghĩ bước tiến xa hơn cho sự nghiệp trong tương lai. Hãy lên kế hoạch chi tiết cho giai đoạn tiếp theo để chủ động và nắm bắt thời cơ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-sam-nha-lau-doi-xe-hoi-vao-thang-10-duong-lich-sap-toi-504995.html