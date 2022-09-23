Top 3 con giáp nổi tiếng thất hứa, dần dần đánh mất sự tin tưởng từ người thân xung quanh

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 11:00

Những con giáp không giữ lời dưới đây thường hay nói một đằng làm một nẻo, lời hứa gió bay.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn rất tốt bụng và họ chẳng ngại ngần giúp đỡ mọi người, thế nhưng họ lại không hay ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc hoặc khả năng thật sự của bản thân.

Thế nên, họ thường không thực hiện được những điều đã hứa với mọi người, thậm chí khiến sự việc càng trở nên khó khăn hơn, khiến người khác dần dần đánh mất sự tin tưởng với họ.

Vì vậy, trước khi hứa hẹn với người khác điều gì, con giáp này cần phải hiểu rõ tình huống trước mắt, không nên đáp bừa theo cảm hứng hoặc sự nhiệt tình nhất thời của mình.

Nếu nói được mà không làm được thì lòng tốt của bạn sẽ khiến bạn mang rắc rối nhiều hơn cho mọi người, thậm chí trở thành con giáp giỏi nói dối trong mắt người khác.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất hay quên trong 2 tháng tới, thậm chí dù việc tưởng như là thói quen đơn giản hàng ngày nhưng họ cũng không nhớ nổi. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới công việc nơi công sở mà còn khiến họ mất thời gian cho những việc như quên chìa khoá xe máy, quên điện thoại, quên hợp đồng…

Thậm chí có những tình huống khiến họ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng như đi chợ, siêu thị quên mang ví chỉ nhận ra vấn đề khi đứng tại quầy tính tiền.

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Đó là tình hình chung của họ trong thời gian này nên bạn nhớ thông cảm cho họ nhé, nếu có thể thì đừng quá tin rằng họ sẽ tự nhớ mà nên lâu lâu nhắc cho họ về lời hứa với bạn trước đó hoặc giúp họ cùng thực hiện.

Có thể những con giáp này đang rơi vào tình trạng thiếu máu não. Hãy khuyên những người này ăn nhiều đồ bổ máu hoặc uống thực phẩm chức năng phù hợp để sớm cải thiện tình hình. Ngoài ra, họ hay quên có thể vì một thời gian dài qua họ bị stress và ăn uống không điều độ. Nếu ăn uống không đủ chất, dẫn tới suy nhược cơ thể, não bộ không nhận đủ dinh dưỡng thì các tế bào não và sợi thần kinh sẽ ngày một teo lại, yếu đi nữa đấy.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thích nói một đằng làm một nẻo. Có thể lúc này, họ cảm thấy hứng thú với một việc gì đó và cường điệu nó, nói đi nói lại với người khác rất nhiều lần với người khác rằng họ sẽ bắt tay vào làm.

Thế nhưng chỉ khoảng một thời gian sau, khi họ cảm thấy mất dần hứng thú, họ sẽ bỏ dở giữa chừng hoặc không có ý định bắt tay vào làm nữa.

Quen biết con giáp không giữ lời này lâu, người ta sẽ cảm thấy rằng họ chỉ giỏi nói chứ chưa chắc đã làm được điều gì có giá trị thực tế.

Vì vậy, trước khi nói, bạn nên suy nghĩ cẩn thận, không nên nói chỉ để sướng mồm, bởi nói mà không làm sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng của bạn, khiến người khác mất dần sự tin tưởng với bạn. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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