Cuối tháng cô hồn, con giáp nào cần cẩn trọng với mọi thứ?

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 22:49

Mặc dù tháng cô hồn sắp qua nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan nhé các con giáp.

Tuổi Hợi

Trong tháng 7 âm con giáp tuổi Hợi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi ra quyết định. Bạn thiếu đi sự tự tin vốn có, làm cái gì cũng có cảm giác không chắc chắn, lo sợ.

Công việc cuối tháng này của tuổi Hợi không được tốt, có thể ban đầu bạn rất hào hứng nhưng khi gặp khó khăn lại dễ nản lòng. Nhiều người tuổi Hợi có thể mất việc làm, bị cắt chức hoặc gây ra sai lầm trong công việc khiến ảnh hưởng đến tập thể.

Đặc biệt trong chuyện tình cảm, bản mệnh không chung thủy sẽ gây ra những căng thẳng không hay, nhất là những ai có suy nghĩ "đứng núi này, trông núi nọ" sẽ chỉ càng khiến cho cơn ghen của đối phương ngày càng trở nên tệ hại hơn mà thôi.

Tuổi Thân

Tử vi trong tháng 7 âm lịch về con đường công việc và sự nghiệp, vận trình nhiều biến động, các bạn tuổi Thân cần hành xử thận trọng, không nên chủ quan kẻo mọi chuyện sẽ diễn tiến theo chiều hướng xấu.

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Vận trình tài lộc của tuổi Thân tháng này cũng không mấy khả quan.

Tháng này, các khoản thu về không nhiều nhưng các khoản cần chi tiêu đều đổ dồn đến, bạn cần lên kế hoạch dự phòng trước, tránh tình trạng chắp vá bên này bù vào bên kia. Về sức khỏe, do ảnh hưởng của Thân sức lực có phần hư hao, khó tránh tình trạng mệt mỏi.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất cần chú ý thay đổi thái độ làm việc, bạn cần tập trung hơn, nỗ lực nhiều hơn. Rất có thể trong tháng 7 âm con giáp này sẽ gây ra một số sai lầm khiến công việc giảm sút, gây ảnh hưởng đến quý bạn và tập thể.

Đặc biệt tuổi Tuất cần lưu tâm đến chuyện tình cảm. Người độc thân cần chăm chút nhiều hơn cho vẻ bề ngoài của mình thì mới có cơ hội tìm được người phù hợp. Những người đã lập gia đình rất có thể sẽ có kẻ thứ 3 chen chân vào. Quý bạn cần dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, vợ chồng nếu có khúc mắc cần giải quyết ngay chớ có để tình cảm nhạt dần nhé!

Những người tuổi Tuất nên đeo vòng tay Chiêu Tài Hóa Sát chỉ ngũ sắc, vòng tay không chỉ có tác dụng chiêu tài hóa sát mà chỉ ngũ sắc còn có tác dụng mạnh mẽ trong việc kích hoạt tình duyên, đào hoa viên mãn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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