Top 3 con giáp đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, làm 1 hưởng 10, thu nhập tăng đột biến, vận may bùng nổ hơn người trong 33 ngày tới

Tuổi Dậu có cảm giác vô cùng khó chịu. Bạn không vui vì bị chê bai nhưng nếu không tự đứng lên bằng đôi chân của mình, bạn sẽ mãi là người non nớt, thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn sống và năng lực gần như không có đấy. Nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Dậu nhận được cảm giác được an ủi, vỗ về từ một nửa của mình. Có thể nói, tình cảm chân thành của đối phương là chốn bình yên mà bạn may mắn có được, giúp bạn vượt qua được sóng gió, trở ngại trong cuộc sống.



Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh lạc quan, yêu đời, tích cực hơn và yếu tố này đã giúp cho sức khỏe của bạn được cải thiện nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn còn chăm chỉ tập luyện các bài tập nhẹ nhàng, phù hợp, cơ thể nhờ vậy mà trở nên nhanh nhẹn, thoải mái hơn.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sẽ chẳng thể nào bắt tay vào thực hiện công việc suôn sẻ như dự kiến. Dường như có kẻ xấu luôn ngáng đường, khiến bản mệnh tốn thêm thời gian giải quyết rắc rối. Người kinh doanh chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư, bởi những mối làm ăn tưởng chừng béo bở có thể là cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn chờ bản mệnh nhảy vào. Thời điểm này, tốt nhất hãy tiếp tục những hạng mục còn đang dang dở.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan.

