Lời tiên tri dự đoán: 3 con giáp tài vận sáng chói, cơ hội thăng tiến, phát tài đầy tay, túi tiền rủng rỉnh, dồi dào, gia đình ấm no sung túc từ cuối tháng 7/2023

Tuổi Sửu

Sửu có Chính Tài tương trợ nên những người làm công chức, kinh doanh tự do sẽ may mắn. Hàng đi hàng về đều đều, tỷ lệ bị bùng hàng rất thấp. Người làm công ăn lương chỉ cần làm tốt việc của mình là có thể yên tâm nghỉ ngơi. Đối với chuyện tiền bạc, do cục diện Thổ khắc Thủy nên nhiều khả năng bạn đang có chút lo lắng và cảm thấy thiếu thốn, cần phải có những tác động tốt mới có thể có được những cải thiện đáng kể.