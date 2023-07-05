Lời tiên tri dự đoán: 3 con giáp tài vận sáng chói, cơ hội thăng tiến, phát tài đầy tay, túi tiền rủng rỉnh, dồi dào, gia đình ấm no sung túc từ cuối tháng 7/2023

Tâm linh - Tử vi 05/07/2023 20:55

Chỉ cần biết chớp lấy cơ hội và nỗ lực hết mình, 3 con giáp này sẽ kiếm được bộn tiền, thậm chí gấp 2, gấp 3 lần những tháng trước đó. Lương tăng, thưởng nhiều, có túi tiền rủng rỉnh, dồi dào.

Tuổi Sửu

Sửu có Chính Tài tương trợ nên những người làm công chức, kinh doanh tự do sẽ may mắn. Hàng đi hàng về đều đều, tỷ lệ bị bùng hàng rất thấp. Người làm công ăn lương chỉ cần làm tốt việc của mình là có thể yên tâm nghỉ ngơi. Đối với chuyện tiền bạc, do cục diện Thổ khắc Thủy nên nhiều khả năng bạn đang có chút lo lắng và cảm thấy thiếu thốn, cần phải có những tác động tốt mới có thể có được những cải thiện đáng kể.

Nhờ Lục Hợp cục nâng đỡ nên đường tình cảm của Sửu cũng may mắn không kém. Với người độc thân có được những cách nhìn nhận về chuyện tình cảm chín chắn hơn. Sửu được khá nhiều người quý mến nhờ sống ôn hòa, dễ tính. 

Lời tiên tri dự đoán: 3 con giáp tài vận sáng chói, cơ hội thăng tiến, phát tài đầy tay, túi tiền rủng rỉnh, dồi dào, gia đình ấm no sung túc từ cuối tháng 7/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của Dần có nhiều trục trặc bất ngờ do Tỷ Kiên lâm vận. Có trộm cắp, tranh giành, tị nạnh nhau. Những ai đang ức chế về vấn đề nào đó trong công việc thì cần phải trình bày thẳng thắn với sếp, không được im lặng. Bên cạnh đó con giáp này cũng nên cẩn thận hơn trong chuyện tiền bạc kẻo bị hao tài, tốn của vì tin người. Bây giờ lừa đảo rất tinh vi, bạn không nên chủ quan. Ngoài ra con giáp này cũng nên thận trọng với những giấy tờ có giá trị tiền bạc cao.

Cục diện Thủy sinh Mộc giúp tình duyên của con giáp này có tiến triển. Tâm đơn giản, thế giới cũng trở nên đơn giản, hạnh phúc từ đó cũng tìm đến bạn. Thời gian này Dần khá trầm tính và quan tâm đến bản thân nhiều hơn trước.

Lời tiên tri dự đoán: 3 con giáp tài vận sáng chói, cơ hội thăng tiến, phát tài đầy tay, túi tiền rủng rỉnh, dồi dào, gia đình ấm no sung túc từ cuối tháng 7/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão rất chật vật. Kinh doanh không có lời, khách hàng thì khó tính, hay nợ nần. Con giáp này cũng nên đề phòng bị cướp công trắng trợn, có đồng nghiệp ghen ăn tức ở đặt điều nói xấu sau lưng. May mắn là tài chính lại có phần khởi sắc. Tuổi Mão có điềm báo tăng lương, thưởng rất rõ. Mặc dù số tiền không phải quá lớn nhưng cũng giúp bản mệnh trang trải được phần nào các khoản chi tiêu trong gia đình.

Tuy nhiên con giáp này quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân, sống khá cô độc. Hôm nay dễ mà có tranh cãi giữa cha mẹ và con cái hoặc giữa bạn bè với nhau. Bản mệnh nên nhẫn nhịn một chút để ngày nghỉ được yên ổn.

Lời tiên tri dự đoán: 3 con giáp tài vận sáng chói, cơ hội thăng tiến, phát tài đầy tay, túi tiền rủng rỉnh, dồi dào, gia đình ấm no sung túc từ cuối tháng 7/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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