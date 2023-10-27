THẦN TÀI "chỉ điểm", top 3 con giáp nhà xe có đủ, sự nghiệp hiển vinh, đời sang trang rực rỡ trong nửa đầu tháng 11/2023

Tâm linh - Tử vi 27/10/2023 19:41

Tiền bạc bủa vây, công danh xán lạn, thuận đường thăng tiến nên 3 con giáp may mắn này sẽ phất lên ngoạn mục trong những ngày cuối năm 2023.

Tuổi Dần

Thông minh, nhanh trí và có bản lĩnh nên người tuổi Dần sớm khẳng định được vị trí của mình chốn công sở. Những tháng đầu năm thuận buồm xuôi gió, nhưng phải chờ đến tháng 11/2023 con giáp giàu sang này mới đạp trúng hũ vàng, quơ tay hốt bạc từ những dự án kinh doanh của mình.

Làm một hưởng mười, làm sương sương phú quý ập xuống đầu, nhà xe chờ sẵn chính là những gì đang chờ Dần phía trước. Càng về cuối năm con giáp này càng đắc tài đắc lộc, làm ăn thuận lợi, tương lai rộng mở khiến ai nấy đều nghiêng mình thán phục. 

 

THẦN TÀI 'chỉ điểm', top 3 con giáp nhà xe có đủ, sự nghiệp hiển vinh, đời sang trang rực rỡ trong nửa đầu tháng 11/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn ngoan, có gan làm giàu và không sợ gian khó. Họ vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng số phận nên càng về hậu vận càng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi, sự nghiệp hiển vinh.

Bước sang tháng 11/2023 con giáp may mắn này sẽ được hưởng phúc lộc trời cho, kiếm tiền cực đỉnh. Không chỉ được thăng chức tăng lương, nghề tay trái còn giúp Tý mang về tiền tỷ, cuối năm ăn Tết thật to, thoải mái mua sắm, du lịch cùng gia đình mà không cần suy nghĩ chuyện tiền nong. 

THẦN TÀI 'chỉ điểm', top 3 con giáp nhà xe có đủ, sự nghiệp hiển vinh, đời sang trang rực rỡ trong nửa đầu tháng 11/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp hiền lành, thật thà và có trách nhiệm. Dù gây nên tai họa lớn tày trời Tuất cũng không bao giờ đổ lỗi cho ai, cúi đầu nhận sai và nỗ lực để “lấy công chuộc tội”. Nhờ sự đàng hoàng, ngay thẳng này nên Tuất được cấp trên hết lòng nâng đỡ, bề trên cất nhắc, sau ngưỡng 35 sẽ lắm của nhiều tiền.

Đặc biệt, nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên từ đây đến cuối năm con giáp may mắn này sẽ bước lên đỉnh vinh quang, giàu ú ụ chỉ sau một đêm. Sang năm 2024 tài vận tăng vọt sẽ giúp Tuất tự làm đại gia, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Trong 15 ngày tới (28/10 - 11/11) top 3 con giáp lật ngược thế cờ, nghèo mấy cũng thành đại gia, trúng số phát tài, đổi đời chỉ sau một đêm

Trong 15 ngày tới (28/10 - 11/11) top 3 con giáp lật ngược thế cờ, nghèo mấy cũng thành đại gia, trúng số phát tài, đổi đời chỉ sau một đêm

Công thành danh toại, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy chính là phúc lộc thần tài chiếu cố, bề trên an bài cho con giáp giàu có này.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 4 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn