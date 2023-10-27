Đúng ngày 31/10: 3 con giáp tài lộc hồng phát, đổi vận đổi đời, một bước lên mây, tiền rủng rỉnh tự vào ví

Tâm linh - Tử vi 27/10/2023 17:33

Đúng ngày 31/10/2023, 3 con giáp sau gặp khá nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc, tài vận đầy khởi sắc, tình duyên cũng vẹn toàn.

Tuổi Ngọ 

Đúng ngày 31/10, người tuổi Ngọ đang cố gắng hoàn thành các công việc liên quan và bàn giao nhanh chóng. 

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc tạo ra nhiều niềm tin cho đồng nghiệp, bạn luôn cố gắng thể hiện thật tốt.

Tình cảm: Tình cảm có thay đổi, bạn đã trưởng thành và hiểu rõ bản thân nên làm gì trong mối quan hệ hiện tại.

Tài lộc: Giữ vững mức chi tiêu ổn định, luôn mang đến sự bất ngờ bằng các món quà giá trị tặng người thân. 

Sức khoẻ: Trải qua lúc bệnh nặng, giờ bạn đã lấy lại được thể trạng tốt, ăn uống và cân bằng. 

Đúng ngày 31/10: 3 con giáp tài lộc hồng phát, đổi vận đổi đời, một bước lên mây, tiền rủng rỉnh tự vào ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Những người tuổi Thìn sẽ ngày càng khởi sắc trong sự nghiệp trong cuối tháng này, kể từ ngày 31/10. Họ có cơ hội giành được sự tin tưởng và ghi nhận của lãnh đạo tại nơi làm việc, nhờ đó mà con đường tương lai phát tài, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào. Tử vi dự đoán họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong thời gian tới đây, đặc biệt là vào nửa cuối năm thịnh vượng, vận may càng ập đến.‏

‏Đặc biệt, vào cuối tháng này, người tuổi Thìn có nhiều khả năng gặp được sự giúp đỡ của quý nhân, công việc gặp khó khăn cũng trở nên suôn sẻ hơn hẳn bình thường. Đây chính là một trong những bước đệm để con giáp này bắt đầu đón nhận những khởi sắc, may mắn, tiến vào một giai đoạn thuận lợi, nhiều sự phát triển. ‏

‏Trên con đường tài chính, con giáp này thậm chí còn bắt gặp những tín hiệu mở rộng kinh doanh, nhờ tìm kiếm được những đối tác mới. Nếu thuận lợi, họ sẽ kiếm thêm nhiều thu nhập ngoài những khoản thu trước đó.

Đúng ngày 31/10: 3 con giáp tài lộc hồng phát, đổi vận đổi đời, một bước lên mây, tiền rủng rỉnh tự vào ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Đúng ngày 31/10, tuổi Hợi sự nghiệp may mắn. Con giáp này muốn mình có thể thực hiện mọi việc được phân công một cách hoàn hảo, không có bất cứ sai sót gì cả. Thi cử, xin việc tốt đẹp, kết quả mỹ mãn.

Vận trình tài lộc cũng có chiều hướng đi lên. Bản mệnh có được doanh thu một ngày ổn định và có thêm những hợp đồng, khách hàng tốt. Dựa vào chút tài lẻ, con giáp này cũng có thể kiếm được việc làm thêm, giúp cho túi tiền được rủng rỉnh hơn.

Tiếc là vận trình tình cảm lại đi lùi. Con giáp này đang đau lòng vì những chuyện liên quan đến con cái, gia đình. Thời gian này bản mệnh cũng nên hạn chế giao lưu với người lạ vì khả năng gặp người xấu rất cao.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần

Đúng ngày 31/10: 3 con giáp tài lộc hồng phát, đổi vận đổi đời, một bước lên mây, tiền rủng rỉnh tự vào ví - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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