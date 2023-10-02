3 cách đeo nhẫn chuẩn phong thủy để khai vận, hút tài lộc, vượng nhân duyên

Đeo nhẫn theo phong thủy thì đeo ngón trỏ có thể tăng tiến quan hệ giao tiếp, nâng cấp vận trình quyền lực và tăng tiến địa vị xã hội.

Đeo nhẫn ngón cái

Đeo nhẫn ngón cái tượng trưng cho Phúc Thọ an khang, Vinh Lộc lâu dài, thích hợp với người lớn tuổi, đặc biệt là nam mệnh. Thế nhưng đeo nhẫn tốt ngón cái nhất đeo tay trái, đeo trên tay phải dễ dàng giảm phúc, ngoài ra còn dễ làm nhẫn bị hư hao hỏng hóc do tay phải thường xuyên vận động, làm việc.

Đeo nhẫn ngón trỏ

Ảnh minh họa: Internet

Đeo nhẫn theo phong thủy thì đeo ngón trỏ có thể tăng tiến quan hệ giao tiếp, nâng cấp vận trình quyền lực và tăng tiến địa vị xã hội. Với những người thường xuyên giao thiệp, làm nghề cần xã giao, tiếp đãi khách hàng thì vị trí đeo nhẫn này là thích hợp nhất.

Đeo nhẫn ngón trỏ không những có lợi về công việc, dễ thăng quan tiến chức, học tập tiến bộ, thi cử đỗ đạt mà còn khai thông bế tắc trong mọi sự việc.

Đeo nhẫn ngón giữa

Ngón giữa đeo nhẫn tượng trưng cho hôn nhân, trách nhiệm, cũng đại biểu cho việc tích lũy của cải. Chọn nhẫn cho vị trí này nên tuân theo nguyên tắc hào phóng quý phái, mang tới cho chủ nhân cảm giác kiên cố vĩnh cửu và năng lượng tích cực, nhiệt tình.

Ngoài ra, ngón này tập trung tất cả sức mạnh của các ngón tay khác trong bàn tay, không phấn tán nên đeo nhẫn ở đây giúp bạn hấp thu năng lượng to lớn, khai vận nâng cấp vận trình, chắc chắn sẽ rất có lợi cho công việc, sự nghiệp và cuộc sống.

Đeo nhẫn ngón áp út

Ảnh minh họa: Internet

Thông thường rất ít người đeo nhẫn ở ngón út mà không biết rằng ngón út đại diện cho vận may, quý nhân, quan hệ xã giao và số đào hoa.

Hơn nữa, đeo nhẫn ngón áp út đại biểu cho việc không màng danh lợi, bất kể được mất, đồng thời cũng là vị trí đeo nhẫn kết hôn, với ý nghĩa hôn nhân không tính toán, không phải cuộc kinh doanh, tình cảm vô tư, không chấp nhặt.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-cach-eo-nhan-chuan-phong-thuy-e-khai-van-hut-tai-loc-vuong-nhan-duyen-620859.html