Tử vi tuần mới từ 2/10 đến 8/10/2023: Dần công việc tương đối ổn định, Sửu vận mệnh sáng chói, Thân tin tốt liên tiếp kéo đến nhà

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp nói rằng từ ngày 2/10 đến 8/10/2023, tuổi Dần công việc tương đối ổn định. Việc mới không nhiều, việc cũ cũng được giải quyết ổn thỏa, bản mệnh không còn bị cảm giác bận rộn tối mắt quấy nhiễu nữa. Các kế hoạch cũng diễn ra trôi chảy.

Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Thực Thần đứng bóng ngay từ đầu tuần giúp các khoản thu có dấu hiệu gia tăng không ngừng. Tiền bạc cứ hết rồi lại có, chẳng cần phải lo lắng suy tính quá nhiều mà vẫn thoải mái tiêu xài.

Đây là thời điểm tuổi Dần may mắn và có phần nhàn hơn so với đồng nghiệp. Con giáp này cũng có cơ hội được thể hiện năng lực trong những dự án quan trọng. Cấp trên có thể căn cứ vào đó để đưa ra những đánh giá chi tiết hơn về bản mệnh, vậy nên hãy làm mọi thứ thật nghiêm túc.

Tuy nhiên, chuyện tình duyên không mấy suôn sẻ, đặc biệt là với những cặp đôi mới bắt đầu quá trình tìm hiểu. Hai bản mệnh dường như chưa thực sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau nên dần nảy sinh những mâu thuẫn và không hài lòng về nhau sau khi cảm giác choáng ngợp ban đầu qua đi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có một tuần khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Dù đồng nghiệp xung quanh có đố kị, bạn cũng vẫn quyết tâm hướng tới các mục tiêu của mình và gặt hái thành công.

Phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần. Bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi. Thậm chí, một số người còn gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may của mình trong kinh doanh, đầu tư.

Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Chuyện tình cảm dần tiến triển tích cực hơn khi bạn và người ấy đã học được cách bao dung cho nhau. Dù đôi bên vẫn còn những tật xấu khó sửa, xong không ai lấy đó làm lý do để soi mói, xét nét người còn lại, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con khỉ luôn cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình để có được thành quả. Có thể sinh ra không may mắn nhưng con giáp này luôn làm việc rất hăng say, hết mình và có ý chí vươn lên. Và cũng vì cuộc sống không dễ dàng gì có được thành công nên họ cũng hết sức khiêm tốn và biết tiết kiệm. Tuổi Thân thường làm việc lớn chứ không thích đầu tư cỏn con, và khi có tiền thì sẵn sàng vun vén cho các cuộc làm ăn để kiếm lời.

Ngoài ra, những người tuổi Thân cũng không chịu khuất phục trước người khác, phải làm lãnh đạo mới cam lòng. Về sau họ càng ngày càng kiếm được nhiều tiền và biết cách tiết kiệm, cất giữ khiến cho túi tiền ngày một dày lên nhưng đồng thời cũng không muốn cho ai biết sự giàu có dư dả của họ!

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.