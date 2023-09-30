Đúng 17h chiều mai (1/10): 3 con giáp vận may cực đỉnh, kiếm tiền nhẹ như không, phát tài trong chớp mắt, giàu sang ngút trời

Tử vi ngày 1/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân dù khó gần, nhưng luôn biết cách giúp đỡ đồng nghiệp khi khó khăn.

Tình cảm: Tố chất bạn không xấu, nhưng vì không biết cách thể hiện, nên thường người khác không cảm nhận được.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đang có những khó khăn, nhưng bạn luôn niềm nở giúp đỡ mọi người cùng nhau vượt qua.

Tài lộc: Tài chính đủ đầy, bạn thu chi thoải mái.

Sức khoẻ: Tâm tịnh, suy nghĩ tích cực hơn mọi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có vận may và giàu tinh thần. Đúng 1/10, người tuổi Tý sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Người cao quý này có thể là người có thể mang lại cơ hội và hỗ trợ trong sự nghiệp, hoặc có thể là một người bạn hoặc người thân giúp đỡ và chăm sóc trong cuộc sống. Sự xuất hiện của người quý tộc sẽ mang đến những đột phá trong sự nghiệp cho người tuổi Tý, đó có thể là cơ hội việc làm mới, thăng tiến, tăng lương hoặc đầu tư thành công.

Đồng thời, người tuổi Tý cũng sẽ có vận may tài chính dồi dào, có cơ hội đạt được tài lộc bất ngờ, tích lũy của cải liên tục. Tất cả những điều này sẽ khiến họ tự tin hơn, phi nước đại về phía trước và dũng cảm tiến về phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay ngày 1/10/2023, mang tới những tín hiệu đáng mừng cho tuổi Ngọ. Tuy công việc có những khó khăn nhất định nhưng bằng tài năng của mình con giáp này vẫn dễ dàng vượt qua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Qua đó cấp trên cũng ngày càng tin tưởng hơn, giao phó thêm cho bản mệnh nhiều trọng trách quan trọng hơn nữa. Lợi thế hiện tại do bản mệnh tự tạo ra nên phải trân trọng, chắt chiu cơ hội. Chớ nên tỏ thái độ kiêu ngạo kẻo gây họa với tiểu nhân, rước lấy những rắc rối không đâu.

Không những thế, chuyện tình cảm của Ngọ cũng đón những tín hiệu đáng mừng. Con giáp này luôn biết cách điều hòa mối quan hệ này, không để những hiểu lầm đáng tiếc khiến đôi bên xảy ra hiểu lầm đáng tiếc mà xa nhau. Nhờ vậy tình cảm của hai người ngày càng bền chặt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.