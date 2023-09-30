Tử vi ngày mới 1/10/2023: Tý dồi dào phúc lộc, Sửu may mắn ngút trời, Dần đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 17:51

Tử vi ngày 1/10/2023 cho biết, 3 con giáp sau tinh thần hăng hái, có thể làm nên đại sự, tài lộc thu vào ngoài mong đợi.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày 1/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý luôn làm việc chú đao, được cấp trên quý mến.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay cẩn trọng với những người muốn hãm hại bạn, làm việc chu đáo nhiều người yêu mến.

Tình cảm: Hôm nay người tuổi Tý tình cảm nhận được nhiều yêu mến từ nhiều người, nhưng bạn chưa biết chọn ai.

Tài lộc: Tài lộc thay đổi nhờ vào bản thân chăm chỉ làm việc nhiều giờ mới có được.

Sức khoẻ: Ổn định về thể trạng, chăm sóc bản thân rất tốt.

Tử vi ngày mới 1/10/2023: Tý dồi dào phúc lộc, Sửu may mắn ngút trời, Dần đi đâu cũng gặp quý nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Sửu thông minh, nhanh nhẹn, muốn tìm nhược điểm của con giáp này rất khó, hơn nữa lại là người giàu sức sáng tạo, chỉ cần tìm được môi trường làm việc phù hợp là có thể nhanh chóng khẳng định được bản thân.

Tử vi ngày 1/10/2023 cho biết, do được cát tinh soi chiếu, nên người tuổi Sửu rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Tài lộc không ngừng mở rông, con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Sửu cũng có thể thu được nhiều lợi về sự nghiệp hoặc sức khỏe, đào hoa vượng phát, phúc khí thường xuyên tai qua nạn khỏi, có thể nói là vô cùng may mắn.

Tử vi ngày mới 1/10/2023: Tý dồi dào phúc lộc, Sửu may mắn ngút trời, Dần đi đâu cũng gặp quý nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo ngày 1/10/2023, tuổi Dần có cơ hội phát tài phát lộc nhờ buôn bán kinh doanh tốt. Con giáp này là người thông minh, nhạy bén, lại ham học hỏi nên có thể phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình, từ đó mang về không ít tiền bạc.

Không những tài lộc vượng phát mà ngay cả đường công danh cũng có tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hi sinh một số lợi ích cá nhân vì công việc. Với những biểu hiện đó, bản mệnh có thể nhận được khoản tiền thưởng và thăng tiến trong công việc.

Tuy nhiên sức khỏe của tuổi Dần không được tốt. Con giáp này mải mê với công việc nên xao nhãng bản thân, ăn uống thất thường, sinh hoạt không điều độ dẫn tới dễ gặp vấn đề về đường tiêu hóa như đau đại tràng, đau dạ dày…

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Tử vi ngày mới 1/10/2023: Tý dồi dào phúc lộc, Sửu may mắn ngút trời, Dần đi đâu cũng gặp quý nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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