9 ngày đầu của tháng 10 dương lịch, 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, Thần Tài gõ cửa, tiền đổ về đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 09:10

Trong 9 ngày đầu của tháng 10 dương lịch, Thần Tài mang lộc cho 3 con giáp may mắn này, cuộc sống có bước chuyển mình mạnh mẽ, tài vận lên cao, tiền bạc dồi dào. 

Người tuổi Tý 

Trong 9 ngày đầu của tháng 10 dương lịch, người tuổi Tý có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý. Những ngày đầu tháng thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn được lãnh đạo chú ý và đánh giá cao nhờ sự cống hiến hết mình sắp tới là sự thăng quan, tiến chức.

9 ngày đầu của tháng 10 dương lịch, 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, Thần Tài gõ cửa, tiền đổ về đếm mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Tý đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong tháng 10 năm 2023 sắp tới.

Vận may tài chính trong tháng này của bạn được thể hiện ở mối quan hệ. Bạn được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài. Con giáp tuổi Tý đầu tư kinh doanh trong tháng này có thể sinh lời, tiền về đầy túi.

Người tuổi Mùi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bề ngoài hiền lành, trầm tính nhưng bên trong rất mạnh mẽ, cứng rắn. Họ làm việc gì cũng sẽ cố gắng làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, nhụt chí. Người tuổi này làm việc có tâm, tận tụy nên thích hợp với những công việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

9 ngày đầu của tháng 10 dương lịch, 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, Thần Tài gõ cửa, tiền đổ về đếm mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 9 ngày đầu của tháng 10 dương lịch, con giáp tuổi Mùi có tài lộc dồi dào, nhiều tin vui bất ngờ gõ cửa. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Họ cũng sẽ sớm có cơ hội đầu tư sinh lời.

Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ gặt hái được thành công, được cấp trên trọng dụng. Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Mùi nhận nhiều tin vui bất ngờ trong công việc, thu nhập tăng đều, tinh thần phấn chấn.

Người tuổi Thìn 

Trong 9 ngày đầu của tháng 10 dương lịch, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

9 ngày đầu của tháng 10 dương lịch, 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, Thần Tài gõ cửa, tiền đổ về đếm mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài chính, người tuổi Thìn làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Đối với những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Trong tháng 10 này con đường tình duyên của Thìn có bước phát triển tích cực. Thìn biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Thìn nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

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