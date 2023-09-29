Sau Tết Trung thu, 3 con giáp mở túi thu Lộc, tài vận lên cao, TIỀN VÀO NHƯ NƯỚC, hưởng phước ăn cả đời chưa hết

Người tuổi Tỵ có tính cách nhanh nhẹn, thông minh, tinh tế, có tài quan sát. Con giáp này có thể nắm bắt nhiều khía cạnh của vấn đề và rút được bài học hữu ích. Bản mệnh khá nhanh nhạy trong việc suy luận, áp dụng các kiến thức, kỹ năng của mình vào công việc.

Tử vi nói rằng sau Trung thu, vận trình của tuổi Tỵ phất lên trông thấy. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi, có được thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống. Bản mệnh có thể mở rộng mối quan hệ, có thêm cơ hội thể hiện năng lực cá nhân. Nhìn chung vận thế của người tuổi Thân trong giai đoạn này khá tốt, có thể làm tiền đề vững chắc cho tương lai sau này.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão rất hiền lành, luôn bình tĩnh, can đảm đối mặt với nhiều việc, không bao giờ tỏ ra nhát gan, rối trí. Những ngày trước và sau Tết Trung thu năm nay, con giáp tuổi Mão có nhiều thay đổi tích cực. Nổi bật nhất, tốt nhất chính là họ nhận được nhiều sự trợ giúp của các quý nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ đó, con giáp này có thể nắm bắt được nhiều cơ hội tốt hơn, kinh doanh phát đạt, kiếm được nhiều tiền hơn. Kinh tế sung túc khiến người tuổi Mão có thể "thở phào", bớt căng thẳng, áp lực, có thể làm chậm lại nhịp sống bận rộn, vất vả của mình. Thời gian tới, con giáp này có không gian phát triển tốt hơn, có thể dồn sức và tâm trí để thực hiện lý tưởng của mình. Bằng cách này, họ sẽ sớm kiếm được bộn tiền.

Con giáp tuổi Tuất

Vốn là một trong những con giáp may mắn nhất trần gian, sau Tết Trung Thu, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ tốt đến không ngờ, mọi chuyện càng ngày càng thêm thuận lợi. Kẻ tiểu nhân đeo bám trước đây được giải quyết gọn ghẽ, thậm chí còn mở ra không ít cơ hội phát triển trong tương lai cho con giáp này, công sức bỏ ra được đáp đền xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì khách hàng cũ càng thêm thân thiết và tin tưởng bạn, hàng hóa bán chạy vô cùng. Người này bảo người kia, tin lành đồn xa, chuyện làm ăn càng ngày càng thêm phát đạt. Đặc biệt là sau Trung Thu có thêm nhiều cơ hội để người tuổi Tuất thể hiện khả năng của mình. Mà nhé, đường tình hoa đào nở rộ, có lẽ bạn không còn cô đơn lâu nữa đâu!

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