Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO KÉO ĐẾN, khó khăn vay quanh, tiền bạc thiếu thốn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023, cục diện Tự Hình đẩy người tuổi Ngọ vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Bạn cần bình tĩnh chứ chớ nên hành động mất kiềm chế do nghe thấy những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Bạn nên biết rằng nếu muốn tiến bộ, chúng ta cần học cách chấp nhận những lời nhận xét, phê bình thẳng thắn, đôi khi là gây mất lòng của mọi người. Còn nếu như lúc nào cũng muốn được khen ngợi, nịnh nọt thì bạn sẽ chẳng thể nào tiến xa hơn được.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023, Tý Mùi Tương Hại nhắc nhở con giáp tuổi Mùi tỉnh táo, những lời nói hoa mỹ, những câu nịnh ngọt ngào của ai đó có thể khiến bạn làm những điều mà sau này bạn sẽ phải hối hận. Đừng để lời nói của bất cứ ai tác động đến bạn quá nhiều hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên dường như một người cộng sự hay đối tác nào đó của tuổi Mùi đang làm việc hết sức thiếu thận trọng, vì thế bạn cần phải chú ý hơn, nếu bạn muốn mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy.

Ngũ hành tương khắc cũng nhắc nhở mệnh chủ phải dành thêm thời gian cho người thân và gia đình, cùng chia sẻ, tâm sự về những chuyện mình gặp phải trong cuộc sống. Đừng chỉ lúc nào cũng chỉ mải mê với công việc, bận rộn kiếm tiền.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023, một ngày vất vả của tuổi Tuất trên lĩnh vực sự nghiệp. Những người làm kinh tế cần hết sức tránh đầu tư vào thời điểm này, xung quanh bản mệnh đang xuất hiện rất nhiều nguy cơ đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng có thể mâu thuẫn gay gắt với cấp trên của mình. Khi bất đồng với cấp trên, bản mệnh cần lựa lời nói dễ nghe và thuyết phục bằng những lý luận hợp lý, chớ nên nổi nóng kẻo chính bản mệnh mới là người chịu thiệt.

Tử vi khuyên con giáp này cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái của mình, đừng để mối quan hệ đôi bên ngày càng xa cách. Hãy trân trọng hơn những gì mình đang có.

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