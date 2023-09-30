Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO KÉO ĐẾN, khó khăn vay quanh, tiền bạc thiếu thốn

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 14:06

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023. 

 

Con giáp tuổi Ngọ  

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023, cục diện Tự Hình đẩy người tuổi Ngọ vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Bạn cần bình tĩnh chứ chớ nên hành động mất kiềm chế do nghe thấy những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác. 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO KÉO ĐẾN, khó khăn vay quanh, tiền bạc thiếu thốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên biết rằng nếu muốn tiến bộ, chúng ta cần học cách chấp nhận những lời nhận xét, phê bình thẳng thắn, đôi khi là gây mất lòng của mọi người. Còn nếu như lúc nào cũng muốn được khen ngợi, nịnh nọt thì bạn sẽ chẳng thể nào tiến xa hơn được. 

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023, Tý Mùi Tương Hại nhắc nhở con giáp tuổi Mùi tỉnh táo, những lời nói hoa mỹ, những câu nịnh ngọt ngào của ai đó có thể khiến bạn làm những điều mà sau này bạn sẽ phải hối hận. Đừng để lời nói của bất cứ ai tác động đến bạn quá nhiều hôm nay.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO KÉO ĐẾN, khó khăn vay quanh, tiền bạc thiếu thốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên dường như một người cộng sự hay đối tác nào đó của tuổi Mùi đang làm việc hết sức thiếu thận trọng, vì thế bạn cần phải chú ý hơn, nếu bạn muốn mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy. 

Ngũ hành tương khắc cũng nhắc nhở mệnh chủ phải dành thêm thời gian cho người thân và gia đình, cùng chia sẻ, tâm sự về những chuyện mình gặp phải trong cuộc sống. Đừng chỉ lúc nào cũng chỉ mải mê với công việc, bận rộn kiếm tiền. 

Con giáp tuổi Tuất    

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023, một ngày vất vả của tuổi Tuất trên lĩnh vực sự nghiệp. Những người làm kinh tế cần hết sức tránh đầu tư vào thời điểm này, xung quanh bản mệnh đang xuất hiện rất nhiều nguy cơ đấy.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO KÉO ĐẾN, khó khăn vay quanh, tiền bạc thiếu thốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng có thể mâu thuẫn gay gắt với cấp trên của mình. Khi bất đồng với cấp trên, bản mệnh cần lựa lời nói dễ nghe và thuyết phục bằng những lý luận hợp lý, chớ nên nổi nóng kẻo chính bản mệnh mới là người chịu thiệt.

Tử vi khuyên con giáp này cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái của mình, đừng để mối quan hệ đôi bên ngày càng xa cách. Hãy trân trọng hơn những gì mình đang có.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 24/09/2023, 3 con giáp nghèo còn gặp xui, tài vận không thông, thành công không đến, tiêu hao tiền bạc 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 24/09/2023, 3 con giáp nghèo còn gặp xui, tài vận không thông, thành công không đến, tiêu hao tiền bạc 

Chia buồn với 3 con giáp kém may mắn, bản mệnh dễ có những xung đột với mọi người. Bạn tự tin vì những thứ biết rồi nhưng có một cái bẫy nào đó xuất hiện mà bản mệnh không biết.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp đúng ngày mai tử vi Chủ Nhật 3 con giap xui xẻo

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng