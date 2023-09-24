Đúng hôm nay, Chủ Nhật 24/09/2023, 3 con giáp nghèo còn gặp xui, tài vận không thông, thành công không đến, tiêu hao tiền bạc 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 24/09/2023, Mão - Dậu Tương Xung khiến tuổi Mão dễ có những xung đột ý kiến với mọi người. Nay bạn khó nhận ra một số lỗi sai do chủ quan, bạn tự tin vì những thứ biết rồi nhưng có một cái bẫy nào đó xuất hiện mà bạn không biết.

Ngũ hành xung khắc cho thấy rắc rối tình cảm một phần là do chính bạn gây ra. Bản mệnh quá cứng nhắc và kiểm soát bản thân. Bạn sợ đau khổ trong tình yêu nên không dám mạo hiểm cho những thay đổi cần thiết.

Người tuổi Mão có thể để xảy ra bất đồng với tác động của Tỷ Kiên. Thế nhưng bạn cần nhớ rằng việc giữ hoà khí với đồng nghiệp rất quan trọng. Thế nên bạn vẫn nên lắng nghe và tôn trọng quan điểm của họ.

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 24/09/2023, Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Dần dễ rơi vào tình cảnh bị cô lập trong ngày hôm nay. Có thể cách hành xử độc đoán, kiêu ngạo trong suốt thời gian qua là nguyên nhân khiến mọi người dần rời xa bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Với người vừa bước chân vào một môi trường nào đó, bạn nên cố gắng mở rộng quan hệ với mọi người, dù bạn có thích làm điều đó hay không. Có mối quan hệ rộng, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn, không cần phải cặm cụi một mình.

Kim khắc Mộc, chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng thuận lợi hơn. Bạn cảm thấy buồn bã vì không được nửa kia thấu hiểu. Có lẽ hai người cần ngồi lại và trò chuyện với nhau nghiêm túc hơn để giải quyết những điều khúc mắc.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 24/09/2023, tuổi Dậu không hài lòng với chính mình. Sự thiếu cẩn trọng có thể trở thành vấn đề của bản mệnh. Chỉ khi cẩn thận làm từng công việc một, không ôm đồm, mới sắp đặt và dàn xếp công việc một cách hiệu quả nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này được khuyên nên học cách chấp nhận cả những điểm yếu của bản thân và yêu thương chính mình nhiều hơn. Nếu cần thì nên dành thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi muốn tiếp tục những nhiệm vụ tiếp theo.

Tuổi Dậu có cảm giác mệt mỏi không điểm dừng. Tuy nhiên con giáp này hãy nhớ sau cơn mưa trời lại sáng. Nỗ lực của bản mệnh sẽ được đền đáp vì thế hãy mạnh mẽ lên và đừng bỏ cuộc.

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